Президент Владимир Зеленский наградил Государственной премией имени Александра Довженко кинорежиссера Наталью Ворожбит.

Об этом говорится в указе президента №463/2021 от 10 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

— Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Натали Анатольевне — за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства, — говорится в документе.

Размер Государственной премии Украины имени Довженко в 2021 году составляет 200 тыс. гривен.

Наталья Ворожбит — украинский драматург, режиссер, сценарист, куратор. Пишет на украинском и русском языках. Принадлежит к направлению «новая драма». Лауреат Премии Women In Arts в 2020 году.

Напомним, в прошлом году фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги» получил награду как «Самая инновационная лента конкурса» от Веронского киноклуба.