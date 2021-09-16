В Париже задрапироли Триумфальную арку. Монумент будет так стоять до начала октября в рамках проекта L’Arc de Triomphe, Wrapped (с французского «Триумфальная арка. В обертке»).

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Идея принадлежит американскому скульптору и художнику болгарского происхождения Христо Явашеву. Он известен во всем мире монументальными проектами: в 1972-м он сделал гигантский оранжевый занавес в долине Колорадо, в 1995 году вместе с женой Жанной-Клод де Гийебон, с которой работал до ее смерти в 2009 году, обернул белой тканью Рейхстаг, а в 2016-м Явашев представил инсталляцию «Плавающие тропы», соединившую острова Сан-Паоло и Монте-Изола на озере Изео с материком. Работа состояла из 2 тысяч скрепленных между собой пластиковых кубов, обернутых в ярко-желтый нейлон.

Проектом мечты Христо Явашева была обернутая Триумфальная арка в Париже — вместе с женой он еще в 1962 году разработал подробные чертежи и инструкции к этой работе. Однако реализация проекта откладывалась по разным причинам. В 2017 году — впервые за 60 лет — к этой идее вернулись и город ее одобрил. Он был полностью профинансирован самим Христо за счет продажи подготовительных рисунков и чертежей, а также ранних работ и оригинальных литографий на другие темы. Реализация идеи изначально должна была состояться весной 2020-го, однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить. А в мае 2020 года Христо умер. Но через год после его смерти арку все же обернули серебристо-синей тканью — как на чертежах художника.

Строительная бригада начала возводить леса, на которых должна держаться ткань, еще в июле. На «упаковку» Арки потребовалось 25 тысяч квадратных метров серебристо-голубой ткани, сделанной из перерабатываемого полипропилена. В финале ее обвяжут красной бечевкой. Реализацией проекта стоимостью €14 миллионов занимается Владимир Явашев, племянник Христо Явашева.

Официально завернутая арка будет открыта с 18 сентября по 3 октября.

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