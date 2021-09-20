В паромный пункт пропуска «Орловка» на выезд из Украины 18 сентября прибыл 76-летний гражданин Австрии, в салоне которого нашли книгу XIX века и картину начала XX века. Они могут иметь историко-культурную ценность.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Иностранец прибыл на автомобиле Peugeot австрийской регистрации. Он выбрал полосу движения «зеленый коридор». В то же время пограничники и таможенники, учитывая риски, решили подробнее осмотреть машину.

Во время осмотра правоохранители среди личных вещей водителя нашли картину и книгу, которые могут представлять историко-культурную ценность.

Мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне была указана фамилия, вероятно, автора и дата — 1917 год.

Также у него нашли книгу на французском языке «Grands peintres de l'allemagne», которая была издана в 1891 году в Париже. В ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы 6 класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году.

Иностранец рассказал, что приобрел эти предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

Пограничники направили сообщение в Службу безопасности о признаках преступления, предусмотренного статьей 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 3 до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Представители таможни составили в отношении иностранца протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы.

Напомним, что суд в Испании приговорил бывшего банкира Хайме Ботина к 1,5 годам тюремного заключения за попытку вывезти из страны картину известного художника Пабло Пикассо