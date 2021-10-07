Опубликован первый тизер фильма «Я, «Победа» и Берлин», снятого по одноименной книге украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко).

Как сообщает «НВ», премьера картины запланирована на 2022 год.

Фильм расскажет историю музыканта-новичка Кузьмы, который за три дня до концерта вместе со своим другим отправляется на «Победе» в Берлин. Говорят, что там есть коллекционер, который обменяет машину на шестисотый «Мерседес». Кузьма обещал своей девушке вернуться на новой машине, а друзьям-музыкантам – успеть на концерт. Но с первых минут путешествия все идет не по плану.

Роли в фильме исполнили Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева. Режиссер картины – Ольга Ряшина.

Напомним, фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» получил награду как «Самая инновационная лента конкурса» от Веронского киноклуба.