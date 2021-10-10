Аматоры и фанаты искусства кайтинга запускали воздушных змеев на пляже «Стрелка» в парке «Победы».

Об этом информирует газета «Вечерний Николаев».

Фото: Вечерний Николаев Фото: Вечерний Николаев Фото: Вечерний Николаев

В небо взмывали приспособления разной конструкции профессиональных команд «Black miracle» и «Kite wings», к экспертам присоединились несколько любителей.

Который год подряд организаторские вопросы на себя берет Анна Босякова. Под ее руководством в этом сезоне запустили 16-метрового гиганта, изготовленного в Николаеве.

Напомним, на Николаевщину приехали кайтеры из пяти стран мира, чтобы принять участие в фестивале воздушных змеев «ULTRA FEST TRYKHATY».