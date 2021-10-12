В субботу, 9 октября, в Центральной городской библиотеке имени М. Л. Кропивницкого состоялась презентация сборника Олега Дороша «Солнце на рейде».

Об этом НикВести сообщили сотрудники библиотеки.

Поэзией Олег Дорош занимается с 2012 года, хотя первые попытки предпринимал еще в школьные и студенческие годы. Первая его книга «Сегодня и всегда» вышла в 2019 году, в нее вошли тексты, которые ранее не публиковались автором. Олег Дорош является членом Национального союза писателей Украины, победителем конкурсов, с 2000 года поэт печатается в периодических изданиях и интернет-порталах.

— В книге «Солнце на рейде» много солнечного Николаева, потому что мы знаем, что Николаев — это город на волне. Но это также город солнца, или город под солнцем. Сразу появляется такая двусмысленность. Солнце — неотделимый символ Николаева, мы живем на юге. И если вы прочитаете книгу, вы также почувствуете его знойный дыхание. Какое солнце утром, в обед и вечером. «Солнце на рейде» — своеобразный оборот солнца по горизонту неба и Николаев под этим солнцем, — делится задумкой Олег Дорош.

В 2021 книга вышла печатью в издательстве Василия Торубары и уже успела завоевать премию Всеукраинского литературного конкурса «Смолоскип 2020».

Напомним, 2 июня в Киеве состоялась презентация романа «Нарисованные люди» писательницы Милы Иванцовой, автором иллюстраций для которого стала художница из Николаева Светлана Чебанова.