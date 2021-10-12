Фото: Meridian Czernowitz

Радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября, а напишет его писатель Юрий Андрухович.

Об этом сообщает «Українське радіо».

Помимо выбора текста, Андрухович своим голосом начитает диктант в эфире в период между 9 и 10. Сообщается, что его выбирали из ряда претендентов и больше всего симпатии слушателей получила кандидатура признанного писателя.

Консультировать флешмоб будет профессор киевской Могилянки Лариса Масенко. За трансляцию возьмутся телеканал «UA: Перший», радио «Культура» и все филии «Суспільного».

Проверить свое знание языка пригласят президента Украины, народных депутатов, министров, премьер-министра, деятелей культуры и других.

Напомним, два года назад текст начитывал известный лингвист Александр Авраменко.