Жителей и гостей Николаева приглашают на музыкальную вечеринку по случаю закрытия Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE.

Об этом информирует пресс-служба Агенства развития Николаева.

В программе музыкальное выступление инди-поп-группы «Раёк» из Киева, николаевской рок-группы Cherry-merry и live-set от музыканта VVARMKOLD, также из Николаева. Концерт состоится в воскресенье, 17 октября, в 18:00 в территории городского пространства *8 ПРИЧАЛ. Вход свободный.

Герои новой украинской поп-сцены «Раёк» презентуют в Николаеве пластинку «Море огня», которую называют лучшим поп-альбомом 2021 по версии журнала СЛУХ и Афиша Daily. Николаевский электронный музыкант VVARMKOLD — другая сторона музыки на стыке жанров breakbeat, acid, techno, d'n'b, idm и других. Кроме этого, вас ждет выступление рок-группы Cherry-merry. Ее участники — Николай Колков (бас), Андрей Носенко (ударные, вокал) и Артемий Денисенко (гитара, вокал).

Напомним, в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv Art Week открыли международную коллективную выставку «Change» в городском пространстве *8 Причал.