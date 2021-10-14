Статус национального получил Одесский художественный музей, которым в последние годы занимался известный художник Александр Ройтбурд. Указ подписан президентом.

Соответствующий документ размещен на президентском портале.

Музей признан одним из ведущих в стране по культурному значению.

— Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения «Одесский художественный музей» как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю предоставить коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статус национального и в дальнейшем именовать — коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей», — сказано в указе.

Владимир Зеленский также распорядился отремонтировать новый национальный музей.

— Кабинетe Министров Украины проработать в установленном порядке вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей», — приказал глава государства.

Напомним, Одесский худмузей могут переименовать в честь художника Александра Ройтбурда, который руководил культурным учреждением с 2018 года.