Культурные и художественные учреждения Николаева в среднем производят 262 события в месяц, причем наиболее активными являются театры и игроки в сфере креативных индустрий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Анализ культурных политик и уровня удовлетворенности культурных потребностей николаевцев «Николаев: культурный контекст», проведенного Агентством развития Николаева в партнерстве с экспертами Центра инновационного развития территорий (ЦИРТ) при поддержке Украинского культурного фонда, передает пресс-служба АРН.

Презентация результатов исследований состоялась в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE в городском пространстве *8 ПРИЧАЛ.

Эксперты исследовали уровень диджитализации культурных учреждений города, в частности в разрезе их представленности в виртуальном пространстве.

— В Николаеве достаточно развита культурная сфера, и происходит много событий. Но есть недостаток информирования о них. Многие люди просто чувствуют себя непроинформированными. Даже если люди знают, что происходит в том или ином учреждении, они не всегда могут найти об этом событии достаточно информации. И это очень плохой знак, потому что этот человек уже заинтересован. Он уже прилагает определенные усилия, чтобы узнать о событии, но не может получить все подробности о нем. Поэтому должно быть больше прозрачности, — считает Дарья Выставкина, эксперт ЦИРТ.

Эксперты провели анализ событийной и новостной активности культурных институтов в интернет-формате. Так, по уровню представленности культурных учреждений Николаева в виртуальном пространстве наиболее активными являются театры (65 событий в месяц) и игроки в сфере креативных индустрий (64). Далее следуют библиотечная (41), музейная (40) и музыкальная (39) сферы. Наименее активными в интернете оказались представители дворцов культуры (14).

В частности, больше 20 событий в месяц имеют: Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии, Николаевский областной академический театр кукол, Николаевская областная филармония Платформа MY ART, Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина, центральная библиотека им. М.Л. Кропивницкого и арт-пространство ДОФ.

От 10 до 20 событий в месяц имеют: Николаевский академический художественный русский драматический театр, городской выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств, городское пространство *8 ПРИЧАЛ, Николаевский областной краеведческий музей, концерт-холл «Юность».

Другие учреждения демонстрируют значительно меньшую активность и почти невидимые в информационном пространстве в интернете.

— Отсутствие коммуникаций со стороны культурных учреждений и отсутствие взаимодействия с аудиторией — одни из главных вызовов, мешающих аудитории посещать их события. Очень часто, если просто скролить страницу какого-то культурного учреждения в фейсбуке, то информации о событиях, которые запланированы, не так много. Большинство того, что вы увидите, это упоминание о том, что уже произошло, — отмечает Динара Локтионова, эксперт ЦИРТ.

В рамках исследования также был проведен интернет-мониторинг количества подписчиков на страницы Facebook, Instagram и каналы YouTube отдельных заведений художественной культуры города.

Соответственно, по объему виртуальной аудитории культурных учреждений Николаева в социальных сетях лидером является Facebook (70% аудитории). Менее активно представлены культурные учреждения в Instagram (26,5%) и YouTube (3,5%).

Наибольшую аудиторию среди следящих за новостями и событиями имеет Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии — 7946 совокупных подписчиков, что составляет 20% от общего количества подписчиков на культурные учреждения, вошедших в выборку.

Интересно распределение аудиторий по художественно-эстетическими потребностями и интересами относительно общей виртуальной аудитории различных культурных заведений. В частности, наиболее многочисленными являются театральная аудитория (37%), аудитория креативных индустрий (21%) и музеев (15%). Менее многочисленной является сообщество библиотек (12%), музыкальная аудитория (11%) и количество сторонников дворцов культуры (5%).

По уровню готовности аудитории привлекаться к культурным событиям онлайн, то наиболее востребованным является события от креативных индустрий (1 место), музыкальных учреждений (2 место) и театральной сферы (3 место). Наименее востребованы онлайн-события, происходящие в библиотеках (4 место), дворцах культуры (5 место) и в музеях (6 место). В целом, средняя востребованность одного культурного мероприятия онлайн в Николаеве составляет 317 потребителей.

Напомним, жителей и гостей Николаева приглашают на музыкальную вечеринку по случаю закрытия Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE.