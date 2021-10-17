В Николаеве показали 9 документальных лент из цикла «НАШИ 30» об истории 90-х годов в Украине. Зрители кинопоказов вместе рефлексировали на волнующие исторические темы и делились своими воспоминаниями и эмоциями о тех волнующих временах.

Показы прошли в формате трех киновечеров с открытыми дискуссиями в городском пространстве *8 ПРИЧАЛ в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE, сообщает Агентство развития Николаева.

«НАШИ 30» — это документальный мультимедиапроект Общественного вещателя к 30-й годовщине Независимости Украины об истории 1990-х годов, рассказанной самими украинцами.

— Цикл называется «Наши 30». Это тот возраст, когда мы как 30-летняя страна уже являемся сознательной для того, чтобы вспоминать, рефлексировать и обсуждать ту нашу историю, — говорит режиссер документальных фильмов Анна Цигима.

Фильмы уже показали в Киеве, Тернополе и Ивано-Франковске. По словам съемочной команды проекта, выбирали такие темы, которые могут объединить людей в воспоминаниях и эмоциях о тех временах.

— Для нас было главным, чтобы наши герои были живыми людьми со своими историями. Чтобы они говорили на своем языке. Чтобы это не была наша мысль о них. Наоборот, чтобы они сами об этом рассказали. Здесь в Николаеве мы хотим услышать от людей, помнят ли они что-то о том из своей молодости? Возникли у них вообще вопросы о том времени? Потому что есть молодежь, которая могла не знать о тех вещах, которые происходили в конце 80-х-начале 90-х. Есть и те, кто тогда не следил за этим. Есть люди, кто знает, но уже не помнит. Мы здесь, чтобы напомнить об этом, — отмечает продюсер проекта Наталья Гуменюк.

За три дня николаевцы посмотрели девять документальных лент о «самовозврате» крымских татар в Крым, об эко-активистах из Нетешина и Запорожья, членах шахтерских стачкомов, которые ходили маршем на Киев, воинах-афганцах, которые поняли для себя противоречивость Афганской войны; спортсменах и владельцах первых ночных клубов, «челноков» и последователей «Белого братства» — всех тех, кто в «новой» Украине искал и переизобретал себя.

Ранее сообщалось, что в Николаеве презентовали результаты исследования, посвященного активности культурных и художественных учреждений города.