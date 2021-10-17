Лауреатом центральноевропейской литературной премии «Angelus» за 2021 год стала украинская писательница Екатерина Бабкина. Уже четвертый раз премию выигрывает украинский автор.

Жительницу Киева Екатерину Бабкину отметили за книгу «Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek» («Мой дед танцевал лучше всех»), пишет Новое время.

Кроме статуэтки, она получит 150 тысяч злотых (1 млн гривен).

Польский писатель, переводчик и литературный критик Богдан Задура получит 40 тысяч злотых за перевод книги Екатерины Бабкиной для издательства «Warsztaty Kultury» (Люблин).

Кроме того, Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Натальи Горбаневской. Писательница получит трехмесячную стипендию на резиденцию во Вроцлавском доме литературы.

Екатерина Бабкина — писательница и сценаристка родом из Ивано-Франковска, автор поэтических сборников «Огни святого Эльма», «Горчица», «Обезболивающее и снотворное», «Заговорено на любовь»; сборников рассказов «Лилу после тебя», «Счастливые голые люди», романа «Соня»; сборников детских повестей, воркбука «Привычка писать» и др.

Тексты Екатерины Бабкиной переведены на польский, немецкий, английский, шведский, французский, румынский, чешский и русский языки.

Сборник рассказов «Мой дед танцевал лучше всех» впервые вышла в издательстве Амбар в 2019 году. В ней рассказы складываются в единую историю пяти семей, дети из которых знакомятся в школе 1 сентября в первый год независимости Украины и остаются друзьями на всю жизнь.

Литературная награда Центральной Европы «Angelus» вручается ежегодно, начиная с 2006 года, за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке. Организатором и основателем премии является город Вроцлав. Лауреатом может стать писатель родом из Центральной Европы (Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория). Премию вручают за лучшие прозаические произведения авторам, которые в своих текстах обращаются к важнейшим, наиболее актуальным темам современного мира, дают толчок к размышлениям и глубокому познанию других культур.

Лауреатами премии становились украинские писатели: Юрий Андрухович (2006, Dwanaście kręgów), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów) и Сергей Жадан (2015, Mezopotamia).

Как сообщалось, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 году стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.