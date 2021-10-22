Израильская певица Netta выпустила клип на песню CEO, его снимали в Киеве.

Об этом пишет LIGA.net.

Часть видео снимали на территории киевского Житнего рынка, который расположен на Подоле. Над видео работала украинская компания 23/32 Films. Режиссером стал Рой Раз.

Это уже не первый клип певицы, снятый в Украине. В 2019 году она выпустила ролик на песню Bassa Sababa. В ролике певица уезжает из портала на улице Семьи Сосниных. Также на видео видно Дарницкий мост и интерьер библиотеки Вернадского.

Как известно, в 2018 году Netta победила на Евровидении с песней Toy.

Напомним, полицейский ансамбль «Южный патруль» посвятил песню сборной Украины по футболу.