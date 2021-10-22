Израильская певица Netta выпустила клип на песню CEO, его снимали в Киеве.
Об этом пишет LIGA.net.
Часть видео снимали на территории киевского Житнего рынка, который расположен на Подоле. Над видео работала украинская компания 23/32 Films. Режиссером стал Рой Раз.
Это уже не первый клип певицы, снятый в Украине. В 2019 году она выпустила ролик на песню Bassa Sababa. В ролике певица уезжает из портала на улице Семьи Сосниных. Также на видео видно Дарницкий мост и интерьер библиотеки Вернадского.
Как известно, в 2018 году Netta победила на Евровидении с песней Toy.
Напомним, полицейский ансамбль «Южный патруль» посвятил песню сборной Украины по футболу.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Израильская певица Netta выпустила клип на песню CEO, его снимали в Киеве.
Об этом пишет LIGA.net.
Часть видео снимали на территории киевского Житнего рынка, который расположен на Подоле. Над видео работала украинская компания 23/32 Films. Режиссером стал Рой Раз.
Это уже не первый клип певицы, снятый в Украине. В 2019 году она выпустила ролик на песню Bassa Sababa. В ролике певица уезжает из портала на улице Семьи Сосниных. Также на видео видно Дарницкий мост и интерьер библиотеки Вернадского.
Как известно, в 2018 году Netta победила на Евровидении с песней Toy.
Напомним, полицейский ансамбль «Южный патруль» посвятил песню сборной Украины по футболу.