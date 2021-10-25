Ученые из Каира заявили, что древние египтяне начали использовать методы бальзамирования умерших на 1000 лет раньше, чем считалось. Такой вывод сделали после исследования тела древнего дворянина.

Об этом сообщает The Guardian.

В одной из египетских гробниц в 2019 году нашли мумифицированное тело дворянина, родственника королевской семьи по имени Хуви. Роспись на стенах и остатки керамики датируют эпохой Древнего царства (примерно 4000 лет назад). Однако сначала ученые не считали, что мумия осталась с того времени, поскольку была хорошо сохранена.

— Ученые не думали, что процесс мумификации [тогда] был настолько продвинутым. Поэтому первая реакция была: это точно не Древнее царство. Но в ходе работы такое мнение начало возникать, – рассказал Том Кук, продюсер сериала от National Geographic о потерянных сокровищах Египта.

Профессор Салима Икрам из Американского университета в Каире рассказала, что мумификация в период Древнего царства была относительно простой: с высушиванием, иногда с удалением внутренних органов и без удаления мозга. В то же время уделяли внимание внешнему виду умершего.

— Эта мумия [Хуви] наполнена смолами и текстилем и производит совсем другое впечатление. Она больше похожа на мумии, обнаруженные 1000 лет спустя, – сказала Салима Икрам.

Считается, что смолу и качественный текстиль во время мумификации начали использовать 3000 лет назад. Исследование тела Хуви может стать доказательством, что египтяне начали использовать более сложные методы мумификации раньше.

— Это полностью перевернет наше представление об эволюции мумификации. Использованные материалы, их происхождение и связанные с ними торговые пути существенно повлияют на понимание Древнего Египта, – отметила профессор и добавил,что из-за нового открытия нужно будет переписать учебники по истории.

Подробнее об открытии исследователи должны рассказать в серии, которая выйдет 28 ноября.

Напомним, что несколько древних гробниц с примерно 50 мумиями обнаружили археологи в египетской провинции Минья в 250 километров к югу от Каира.