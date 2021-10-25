В Мексике на месте строительства железной дороги археологи обнаружили сотни артефактов, 80 мест захоронений и тысячи других фрагментов цивилизации майя.

Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

Археологи нашли не только отдельные предметы, но и целые курганы и базы со сложной архитектурой. Среди находок есть объекты, представляющие для ученых особый интерес. В частности, их интересует изучение двух сосудов в форме женской груди — исследователи предполагают, что их использовала руководящая элита.

По словам ученых, такая масштабная находка времен майя значительно расширит их представления о жизни этой цивилизации.

Как выяснили в ходе предварительного анализа, майя населяли эту территорию в течение долгого времени: начиная с 850-700 лет до нашей эры.

Напомним, что несколько древних гробниц с примерно 50 мумиями обнаружили археологи в египетской провинции Минья в 250 километров к югу от Каира.