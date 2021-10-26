Лидер группы Brutto Nostra и солист коллектива Drezden Сергей Михалок объяснился перед фан-базой насчет инцидента в Полтаве, когда он ударил человека на сцене.

Видео размещено на канале группы.

Рокер заявил, что видео это объяснительная перед поклонниками, которые могли неправильно воспринять случай в Полтаве. По словам музыканта, в какой-то момент он заметил на первых рядах зала двух человек которые «имитировали, что они заскучали».

Одному из этих парней он предложил батл на гитарах, однако когда тот забрался на сцену, Михалок осознал, что он пьян.

— Он начинает материться (приглашенный, - прим), я понимаю, что он вообще никакос. А на сцене мой сын. Охранники стоят. Я ж типа сказал «Я сам разберусь». Ну я че-то начинаю ему говорить, понимаю, что он что-то хамит. Матерится. Я тоже умею материться — человек импульсивный. На сцене стоит мой сын, куча аппаратуры какой-то. Ну, в общем, он хаманул, что-то дерзкое сказал. Я думаю: мое рабочее место, люди смотрят, мы — Brutto Nostra, я — Михалок. Ну как бы имидж предполагает. «Драка» или Fight и все дела. Так, тихонечно его боданул. Он больше даже не от удара, а как-то… Я не буду отмазываться. Дал бычка, у нас это называется, — рассказал исполнитель.

Пострадавшего забрали, однако он остался на концерте, а перед полицией отказался от всяких претензий. Михалок добавил, что предлагал Юре «ввалить» в ответ, но тот предложения благородно не принял.

Ранее сообщалось, основатель и солист рок-коллектива «Brutto» и группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок побил одного из своих зрителей прямо на сцене во время концерта в Полтаве.