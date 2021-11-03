В музей им. В.В. Верещагина в Николаеве после реставрации вернули французскую картину XVII века.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
Указано, что сразу несколько произведений искусства доставили назад в Николаев из Одесского реставрационного центра. Среди них и работа французского мастера «Портрет вельможи», который поступил в музей в 1982 году по приказу Минкульта.
— Вопрос авторства остается открытым, возможно, портрет написан рукой самого Пьера Миньяра. Известно, что Пьер Миньяр — выдающийся французский живописец XVII века. Славу и признание он получил как портретист и автор композиций по религиозным и мифологическим сюжетам. Произведения художника — типичный образец живописи академического классицизма и официального придворного стиля, с характерными помпезностью и монументальностью, зрелищностью и театральностью. Интересный факт: музейный портрет написан масляными красками на медной пластине, — рассказывают в публикации.
Напомним, в Николаеве презентовали результаты проекта по оцифровке фарфора конца XVIII — XX вв. из коллекции Николаевского художественного музея им. В.В. Верещагина. Также публике представили печатный каталог, 3D-модели самых ценных фарфоровых предметов и сувенирные керамические мини-копии посуды, схожие с оригинальными экспонатами.
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В музей им. В.В. Верещагина в Николаеве после реставрации вернули французскую картину XVII века.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
Указано, что сразу несколько произведений искусства доставили назад в Николаев из Одесского реставрационного центра. Среди них и работа французского мастера «Портрет вельможи», который поступил в музей в 1982 году по приказу Минкульта.
— Вопрос авторства остается открытым, возможно, портрет написан рукой самого Пьера Миньяра. Известно, что Пьер Миньяр — выдающийся французский живописец XVII века. Славу и признание он получил как портретист и автор композиций по религиозным и мифологическим сюжетам. Произведения художника — типичный образец живописи академического классицизма и официального придворного стиля, с характерными помпезностью и монументальностью, зрелищностью и театральностью. Интересный факт: музейный портрет написан масляными красками на медной пластине, — рассказывают в публикации.
Напомним, в Николаеве презентовали результаты проекта по оцифровке фарфора конца XVIII — XX вв. из коллекции Николаевского художественного музея им. В.В. Верещагина. Также публике представили печатный каталог, 3D-модели самых ценных фарфоровых предметов и сувенирные керамические мини-копии посуды, схожие с оригинальными экспонатами.