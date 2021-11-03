Букеровскую премию получил писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман «Обещание» (The Promise). Произведение посвящено апартеиду.

Роман «Обещание» повествует о невыполнении обязательства белой южноафриканской семьи предоставить своей черной горничной ее собственный дом, пишет Новое время.

На премию претендовали шесть авторов. Кроме Гэлгута это Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).

Дэймону Гэлгуту 57 лет. Он живет в Кейптауне. За свою карьеру он издал девять романов. Обещание — его первая работа за последние семь лет.

Ранее произведения писателя «Добрый доктор» и «В незнакомой комнате» попадали в шорт-лист Букеровской премии. Дэймон Гэлгут стал третьим представителем ЮАР, который стал лауреатом премии.

Как сообщалось, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 году стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.