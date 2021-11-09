В Саудовской Аравии археологическую экспозицию разместили в самолете авиакомпании Saudi Arabian Airlines, а посетителями выставки являются пассажиры.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Первый рейс «летающего музея» состоялся 4 ноября 2021 года. Самолет с экспозицией следовал из Эр-Рияда в Аль-Улу — древнее поселение недалеко от Медины.

На борту самолета находится коллекция копий артефактов, обнаруженных в Аль-Уле во время археологических раскопок. Находки охватывают большой период истории региона. «Местные и международные археологи проводят большую работу в Аль-Уле, и все же мы только начинаем понимать сложную природу прошлого этого оазиса. Аль-Ула — это скрытая жемчужина на Аравийском полуострове, и мы медленно открываем его секреты», — поделилась директор по археологии и исследованию культурного наследия Ребекка Фут, которая знакомила пассажиров с историей артефактов, представленных в музее.

Также во время полета пассажирам предложили посмотреть новый документальный фильм Discovery Channel «Архитекторы древней Аравии» (2021), рассказывающий о древних цивилизациях Аль -Улы.

Филип Джонс, главный специалист по маркетингу в Королевской комиссии по делам Аль-Улы объяснил, что музей в самолете — способ привлечь внимание к археологической работе в этом регионе и привлечь сюда туристов из разных стран. Аль-Ула разработала широкий спектр круглогодичных и сезонных мероприятий, чтобы заявить о себе как о мировом центре туризма. Инициаторы создания необычной экспозиции надеются, что она войдет в перечень лучших музеев мира.

Напомним, палеонтологи из Саудовской Аравии и США обнаружили в пустыне останки слона вида Palaeoloxodon recki, возрастом около 500 тысяч лет.