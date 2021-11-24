Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за ДТП с жертвой, написал сценарий для картины «Евангелие от Федора». Фильм по мотивам Достоевского признали лучшим на конкурсе для заключенных.

Об этом информирует RTVI.

Главные роли в ленте на основе романа «Преступление и наказание» играли заключенные, наказанные по уголовным статьям, которые напоминали проблемы персонажей из произведения.

Фильм, к созданию которого приложил руку артист, получил награду за «Лучший монтаж». Снимать картину также помогала дочь Ефремова — Вера, примерившая амплуа Сони Мармеладовой. Видео со своей игрой она отправила в колонию, где содержат известного актера.

«Евангелие от Федора» подготовили к двухсотлетнему юбилею рождения Федора Достоевского.

Как известно, Михаила Ефремова осудили за ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня, тогда Ефремов на внедорожнике «Jeep Grand Cherokee» выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с несколькими автомобилями, в частности с фургоном «Lada». Водитель этого автомобиля, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В крови Ефремова после аварии обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы кокаина и каннабиноидов.

3 сентября Михаил Ефремов перед началом судебного заседания заявил, что признает вину в ДТП. Суд дал ему 8 лет заключения в колонии общего режима.