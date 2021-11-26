Полиция Испании изъяла иберийский меч фольката, изготовленный более 2000 лет назад, который продавали на онлайн-аукционе.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что на продажу была выставлена коллекция из более 200 предметов, найденных во время раскопок, в частности, наконечники стрел, украшения, фрагменты керамики.

— После длительного расследования (…) полиция отследила человека, выставившего меч на продажу. Это был гражданин Испании, — говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции добавили, что меч и другие артефакты конфисковали, а продавца арестовали по обвинению в нарушении законодательства относительно археологических находок.

Меч принадлежал воину-иберийцу, он был изготовлен между пятым и третьим веком до нашей эры, то есть в доримские времена.

Уникальность находки состоит в том, что фолькаты, как личное оружие, обычно клали в могилу владельца, а лезвие при этом ломали. Этот же меч сохранился в относительно хорошем состоянии, что делает его особенно редким и ценным.

Напомним, в Швеции девочка нашла в озере меч, которому 1,5 тысячи лет.