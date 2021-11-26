Полиция Испании изъяла иберийский меч фольката, изготовленный более 2000 лет назад, который продавали на онлайн-аукционе.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что на продажу была выставлена коллекция из более 200 предметов, найденных во время раскопок, в частности, наконечники стрел, украшения, фрагменты керамики.
— После длительного расследования (…) полиция отследила человека, выставившего меч на продажу. Это был гражданин Испании, — говорится в сообщении правоохранителей.
В полиции добавили, что меч и другие артефакты конфисковали, а продавца арестовали по обвинению в нарушении законодательства относительно археологических находок.
Меч принадлежал воину-иберийцу, он был изготовлен между пятым и третьим веком до нашей эры, то есть в доримские времена.
Уникальность находки состоит в том, что фолькаты, как личное оружие, обычно клали в могилу владельца, а лезвие при этом ломали. Этот же меч сохранился в относительно хорошем состоянии, что делает его особенно редким и ценным.
Напомним, в Швеции девочка нашла в озере меч, которому 1,5 тысячи лет.
Полиция Испании изъяла иберийский меч фольката, изготовленный более 2000 лет назад, который продавали на онлайн-аукционе.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что на продажу была выставлена коллекция из более 200 предметов, найденных во время раскопок, в частности, наконечники стрел, украшения, фрагменты керамики.
— После длительного расследования (…) полиция отследила человека, выставившего меч на продажу. Это был гражданин Испании, — говорится в сообщении правоохранителей.
В полиции добавили, что меч и другие артефакты конфисковали, а продавца арестовали по обвинению в нарушении законодательства относительно археологических находок.
Меч принадлежал воину-иберийцу, он был изготовлен между пятым и третьим веком до нашей эры, то есть в доримские времена.
Уникальность находки состоит в том, что фолькаты, как личное оружие, обычно клали в могилу владельца, а лезвие при этом ломали. Этот же меч сохранился в относительно хорошем состоянии, что делает его особенно редким и ценным.
Напомним, в Швеции девочка нашла в озере меч, которому 1,5 тысячи лет.