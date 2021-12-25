Студийный тур Game of Thrones откроется 4 февраля 2022 года в Linen Mill Studios в Банбридже, Северная Ирландия.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Интерактивный тур стоимостью 24 миллиона фунтов стерлингов (около 870 миллионов гривен) обещает «перенести фанатов в самое сердце Вестероса».

На площади 10219 квадратных метров будут выставлены знаковые реквизиты сериала: трон из Драконьего Камня Дейенерис Таргариен, а также ее белая шуба, имитирующая чешую драконов, свадебное платье Сансы Старк, зимние меха Джона Сноу и многое другое.

Организаторы обещают рассказать о том, что происходило за кулисами шоу и открыть технические секреты съемочной группы: от создания макияжа актеров до декораций и визуальных эффектов. Также каждый посетитель сможет «проверить свои актерские способности» в интерактивном зале, где с помощью технологий гость оказывается в кадре сериала.

— Знать, что вы находитесь в том же самом месте, где были сняты некоторые из самых запоминающихся моментов сериала, — невероятное чувство, и мы знаем, что поклонники франшиза будет чувствовать то же самое, когда они увидят богатые детали декораций, костюмов и реквизита вблизи и лично, — заявил Питер ван Роден, старший вице-президент Warner Bros. Themed Entertainment.

Билеты на тур по студии Game of Thrones уже поступили в продажу по цене от 39,50 фунтов стерлингов для взрослых (около 1450 гривен).

Сериал «Игра престолов» основана на сборнике книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Он рассказывает историю девяти семей в мифическом Вестеросе и их борьбе за власть в регионе. Сериал стартовал в 2011 году и длился восемь сезонов. В основном съемки проходили в Северной Ирландии, но также использовались места по всей Европе — от Шотландии до Исландии. Сейчас студия HBO снимает сериал «Дом Дракона», события которого происходят за 200 лет до «Игры престолов» в той же реальности.

Напомним, что еще в 2018 году канал НВО анонсировал, что известные локации из сериала «Игра престолов» в Северной Ирландии превратят в музеи, которые сможет посетить каждый желающий.