В Николаевской области археологи провели исследование кургана, оказавшегося в зоне строительства дорожного перехода между установками ВЭУ (ветровые турбины, — прим). Это стало возможным впервые за последние 8 лет.

Об этом сообщается в группе «Культурное наследние Николаевщины» в Facebook.

Исследование проводилось Николаевской археологической экспедицией в рамках договора с ООО «Южно-Украинская ветроэлетростанция».

Отмечается, что диаметр кургана был более 40 метров и высотой до одного метра, верхние слои и насыпь были очень повреждены сельскохозяйственными работами.

— Курган был построен носителями Ямной археологической культуры (археологическая культура конца медного времени (неолита) и ранних бронзовых времен (3600—2300 до н. э.)). Затем использовался как родовой могильник носителями Бабинской археологической культуры -XVIII веков до Р. Х.)», — сказано в сообщении.

Указывается, что всего было исследовано 12 погребальных комплексов — ямы, ямы с каменными заведениями. Центральные захоронения ямной культуры были ограблены в древности (скорее всего в античное время), захоронения Бабинской культуры были исследованы в полном объеме. Из индивидуальных находок следует отметить керамику бабинского типа, костяные ременные бляшки и уникальное пастовое место с рожками.

— Предварительно можем говорить об интересном археологическом объекте ІІІ-ІІ тысячелетия, особенно захоронения Днепро-Прутской группы бабинской культуры (21-17 вв. до н.э.). Далее научных работников ждет интересная лабораторная работа по археологическим и антропологическим материалам, — сказано в сообщении.

Напомним, в апреле этого года николаевские правоохранители выдвинули обвинения киевлянину и его подручным, которые проводили незаконные раскопки скифского кургана у Скобелевской ОТГ Казанковского района Николаевской области. Мужчинам грозит реальный срок — 5 лет лишение свободы.