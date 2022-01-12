Стендап-комик Сергей Детков впервые выступит с сольным концертом 10 февраля в Николаеве.

В 20:00 на сцене Концерт-холла «Юность» новые шутки опытного комика, сообщают организаторы.

Сергей Детков — украинский комик, который прошел путь от выступления в составе КВН-команды «Сборная Запорожья» к участнику сверхпопулярных телепроектов «Stand Up», «Открытый микрофон» на ТНТ, а также Youtube-проектов Labelcom и шоу «Что Было Дальше», «Чат-рулетка», «Созвон», «Кто тут комик?», «Блиц-крик».

«Смелость и честность Деткова — главные особенности его комедии. Его шутки уместные, отличаются тонким чувством юмора и лояльностью, Сергей легко обходит опасные нюансы, даже несмотря на то, что он НЕ избегает разговоров про интимные моменты, религию, отношение к смерти, политику и другие «острые» направления. Жизненная ирония, острота ума и способность улавливать смешные моменты — все это особенности артиста, которые делают его юмор смешным и интересным, а выступления всегда яркими», — говорится в анонсе.

Сегодня Сергей Детков успешный и самодостаточный стендап-комик, его стиль самобытный и привлекает внимание большого количества поклонников.

Популярность в интернете — достигнутый этап. В планах — новые программы и гастроли.

Дата — 10 февраля

Место проведения — Концерт-холл «Юность»

Стоимость билетов — от 349 гривен

Приобрести билеты — https://concert.ua/ru/event/sergii-detkov-mykolaiv