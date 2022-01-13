Королевская почта Великобритании представила лимитированную серию коллекционных предметов и марок с изображениями живых выступлений рок-легенд «The Rolling Stones». Серия посвящена 60-летию группы, культовой музыки и легендарных шоу.

Об этом сообщается на сайте почты.

— Эксклюзивные специальные марки и предметы коллекционирования запечатлели «Величайшую рок-н-рольную группу» во всем ее великолепии, — сказано в сообщении.

На данный момент почтовые марки The Rolling Stones доступны только для предзаказа, продажи начнутся с 20 января 2022 года.

Напомним, в августе прошлого года барабанщик «The Rolling Stones» Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.