Произведение искусства одного из самых известных художников эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Муж скорбей» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 45,4 миллиона долларов.
Об этом сообщает SWI.
Полотно живописец написал примерно в 1500 году.
В 1963 году ее также приобрели на торгах и с тех пор она была в одной и той же частной коллекции.
— Работы Боттичелли — любого периода — остаются чрезвычайно редкими на аукционах. В особенности, его поздние работы очень редко появляются на рынке, — отметили в Sotheby's.
Напомним, цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie's за рекордные 69,35 миллиона долларов.
Произведение искусства одного из самых известных художников эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Муж скорбей» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 45,4 миллиона долларов.
Об этом сообщает SWI.
Полотно живописец написал примерно в 1500 году.
В 1963 году ее также приобрели на торгах и с тех пор она была в одной и той же частной коллекции.
— Работы Боттичелли — любого периода — остаются чрезвычайно редкими на аукционах. В особенности, его поздние работы очень редко появляются на рынке, — отметили в Sotheby's.
Напомним, цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie's за рекордные 69,35 миллиона долларов.