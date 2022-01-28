Произведение искусства одного из самых известных художников эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Муж скорбей» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 45,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает SWI.

Полотно живописец написал примерно в 1500 году.

В 1963 году ее также приобрели на торгах и с тех пор она была в одной и той же частной коллекции.

— Работы Боттичелли — любого периода — остаются чрезвычайно редкими на аукционах. В особенности, его поздние работы очень редко появляются на рынке, — отметили в Sotheby's.

Напомним, цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie's за рекордные 69,35 миллиона долларов.