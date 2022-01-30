Новый главный режиссер Николаевского художественного русского драматического театра Евгений Курман поделился планами организовать в древнегреческом поселении Ольвия «политворческого пространства».

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Известный театральный режиисер рассказал об амбициозных планах на 2022-2023 годы.

— Дорогие горожане, земляки. Безусловно, я вас приглашаю в наш театр, приглашаю на наши спектакли. У нас очень сильная труппа. Мы начинаем новые проекты, в следующем году, 2023, мы откроем экспериментальное пространство. Мы готовим для него ультрасовременный репертуар. Мы готовим спектакль Open Air, который продемонстрирует в Диком Саду, — подчеркнул режиссер.

По его словам, Ольвия занимает в этих планах далеко не последнее место. Использовать эту локацию в творчестве захотел руководитель театра Артем Свистун.

— Политворческое пространство в Ольвии, организовать там серьезный момент, там есть возможности, но надо подумать как. Это и для туризма было бы хорошо, — объяснил Евгений Курман.

Он также добавил, что познакомился с художником Владимиром Бахтовым и теперь хочет использовать его склонность к гелиографии для спектакля на свежем воздухе в Диком Саду.

Ранее сообщалось, в здании Николаевского художественного русского драматического театра начался ремонт — строители уже утеплили наружные стены и чердачное перекрытие.