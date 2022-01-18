В здании Николаевского художественного русского драматического театра начался ремонт — строители уже утеплили наружные стены и чердачное перекрытие.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Уточняется, что общая стоимость ремонтных работ составит 39 миллионов гривен.

— Также проведена огнезащитная обработка деревянных поверхностей чердака. Заменены окна и двери, замурованы откосы и смонтирована фальцевая кровля, — указали в ОГА.

Предлагаем фоторепортаж с места работ.

Напомним, в конце 2017 года директор Николаевского художественного русского драматического театра забил тревогу, поскольку фасад здания был в критическом состоянии, а его дальнейшее разрушение грозило здоровью горожан, которые прогуливались возле здания.

Летом 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.

В марте 2021 года заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам культуры Юрий Гранатуров выразил надежду, что на реконструкцию художественного академического русского драмтеатра будут заложены средства в государственный бюджет 2022 года.

Позже, глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, почему отозвал 30 миллионов гривен, запланированных на ремонт Николаевского художественного академического русского драматического театра.

В дебютном выпуске второго сезона политического ток-шоу «Битва за місто» в июне 2021 года глава Николаевской ОГА Виталий Ким выразил мнение, что реставрировать Николаевский художественный академический русский драматический театр лучше за счет государства. Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда согласился проработать этот вопрос.

В итоге театр включили в перечень объектов, которые будут реконструированы в рамках программы «Большая реставрация».



