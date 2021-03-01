Заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам культуры Юрий Гранатуров надеется, что на реконструкцию художественного академического русского драмтеатра будут заложены средства в государственный бюджет 2022 года.

Об этом он сказал, комментируя решение комиссии облсовета по вопросам ЖКХ снять 3,8 миллиона гривен с ремонта театра, пишут НикВести.

Вице-губернатор отметил, что если не получить всю сумму для старта первого уровня реконструкции, город в итоге может получить очередной «полуразваленный» объект.

– Да там денег-то немного. Эти 3,8 миллиона гривен не решают абсолютно никаких задач. Это слезы, а не деньги. Они ничего не решают для театра. Мы получим полуразваленный объект. Нам необходима цельная сумма, которая достигает от 34 до 40 миллионов, с учетом небольшой корректировки. За деньги областного бюджета это сделать нереально. Но на условиях софинансирования это возможно, - сказал Юрий Гранатуров.

Он также рассказал, что сейчас в ОГА планируют получить деньги за счет государственной субвенции, которая будет заложена в бюджет 2022 года. Согласно проекту реконструкции, ремонтные работы будут завершены в течение двух лет.

– Русдрам сейчас сделал проект реконструкции в две очереди. Первая – реконструкция фасада, вторая, непосредственно, реконструкция самого театра. Мы планировали, что этот объект попадет в перечень объектов «Большой стройки» и будет профинансирован за счет средств государственного бюджета. Сейчас мы планируем, чтобы в 2022 году были заложены средства на реконструкцию театра, в соотвествии с двумя уровнями ремонта с помощью государственной субвенции через Минкульт. Реконструкция по плану завершится не раньше, чем через два года. Это технологический процесс, не связанный с выделением средств. Будем двигаться в направлении получения государственной субвенции, чтобы в начале 2022 года начать реконструкцию. Мы надеемся на то, что и этот объект культуры такого уровня будет во внимании государственного бюджета, - добавил вице-губернатор.

Напомним, в ноябре прошлого года Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.

Фасад театра в ноябре 2019 года

Отметим, что в декабре 2019 года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Летом этого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.