Николаевский облсовет планирует снять 3,8 миллиона гривен, выделенные ранее на реконструкцию художественного академического русского драмтеатра. В Управлении капстроительства облгосадминистрации предлагают перераспределить их на ремонт приемного отделения в областной больнице и онкодиспансера.

Об этом шла речь 1 марта на заседании постоянной комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности, ЖКХ, капитального строительства и архитектуры, передает корреспондент НикВести.

Замначальника Управления капитального строительства обгосадминистрации Денис Билосвит предложил депутатам снять 3,8 миллиона, предусмотренных ранее на ремонт русдрама, поскольку на данный момент нет других источников финансирования и субвенций, которые бы «закрыли» остаток суммы. Он также предложил эти деньги направить на другие объекты.

— В прошлом году была выполнена ПКД (проектно-сметная документация, — прим.), был получит позитивный экспертный отчет, однако, опять-таки, субвенции нет ниоткуда. Поэтому мы просим перераспределить эти выделенные деньги на то же самое приемное отделение и частично на онкологический диспансер, — сказал Денис Билосвит.

Чиновник отметил, что для ремонта здания драмтеатра необходимо 24 миллиона гривен.

В итоге члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы снять 3,8 миллиона с ремонта. О том, на какие объекты их направить, решение будут принимать позже.

Напомним, в ноябре прошлого года Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.

Фасад театра в ноябре 2019 года

Отметим, что в декабре 2019 года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Летом этого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.