Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, почему отозвал 30 миллионов гривен, запланированных на ремонт Николаевского художественного академического русского драматического театра.
Этот вопрос поднимался 25 марта в ходе пресс-конференции губернатора, — передают НикВести.
Виталий Ким подтвердил, что здание театра находится в плохом состоянии, а на его ремонт требуется 130 миллионов гривен, однако, по словам губернатора, работу не начнут, пока не получат всю сумму из государственного бюджета.
— Насчет театра Чкалова, да, он в плохом состоянии, но я вижу в сметной документации: там 130 миллионов и 30 миллионов это первый шаг. Поэтому мы их сняли с бюджета этого года, потому что я не вижу, где достать все средства на этот объект и не хотел, чтобы подрядчик в центре города разобрал фасад, отработал 30 миллионов гривен, а потом сказал: «Я стою жду, пока мне дадут деньги», — заявил глава Николаевской облгосадминистрации.
Он добавил, что его заместитель по вопросам культуры ездил в Киев, чтобы договориться с министром культуры о покрытии трат на реконструкцию Русдрама из госбюджета.
— Гранатуров Юрий Исаевич уже трижды был в Киеве: он пытается вставить объект в государственное финансирование с министром культуры Ткаченко, и они это отрабатывают. Мы должны получить все деньги, чтобы понимать сроки, когда мы закончим, — резюмировал Виталий Ким.
Ограждения вокруг русдрама установили в целях безопасности еще в 2015 году, когда с фасада театра начали крошиться и обваливаться декоративные элементы здания.
А в конце 2017 года директор Русдрама забил тревогу: фасад был в критическом состоянии, его дальнейшее разрушение грозило здоровью горожан, которые прогуливались возле здания.
Как говорил директор театра Артем Свистун, средства на разработку проекта реконструкции аварийного здания должны были выделить в 2020 году.
Напомним, в ноябре 2020 года Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.
Отметим, что в декабре 2019 года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.
Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.
Летом прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, почему отозвал 30 миллионов гривен, запланированных на ремонт Николаевского художественного академического русского драматического театра.
Этот вопрос поднимался 25 марта в ходе пресс-конференции губернатора, — передают НикВести.
Виталий Ким подтвердил, что здание театра находится в плохом состоянии, а на его ремонт требуется 130 миллионов гривен, однако, по словам губернатора, работу не начнут, пока не получат всю сумму из государственного бюджета.
— Насчет театра Чкалова, да, он в плохом состоянии, но я вижу в сметной документации: там 130 миллионов и 30 миллионов это первый шаг. Поэтому мы их сняли с бюджета этого года, потому что я не вижу, где достать все средства на этот объект и не хотел, чтобы подрядчик в центре города разобрал фасад, отработал 30 миллионов гривен, а потом сказал: «Я стою жду, пока мне дадут деньги», — заявил глава Николаевской облгосадминистрации.
Он добавил, что его заместитель по вопросам культуры ездил в Киев, чтобы договориться с министром культуры о покрытии трат на реконструкцию Русдрама из госбюджета.
— Гранатуров Юрий Исаевич уже трижды был в Киеве: он пытается вставить объект в государственное финансирование с министром культуры Ткаченко, и они это отрабатывают. Мы должны получить все деньги, чтобы понимать сроки, когда мы закончим, — резюмировал Виталий Ким.
Ограждения вокруг русдрама установили в целях безопасности еще в 2015 году, когда с фасада театра начали крошиться и обваливаться декоративные элементы здания.
А в конце 2017 года директор Русдрама забил тревогу: фасад был в критическом состоянии, его дальнейшее разрушение грозило здоровью горожан, которые прогуливались возле здания.
Как говорил директор театра Артем Свистун, средства на разработку проекта реконструкции аварийного здания должны были выделить в 2020 году.
Напомним, в ноябре 2020 года Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.
Отметим, что в декабре 2019 года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.
Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.
Летом прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.