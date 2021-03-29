Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, почему отозвал 30 миллионов гривен, запланированных на ремонт Николаевского художественного академического русского драматического театра.

Этот вопрос поднимался 25 марта в ходе пресс-конференции губернатора, — передают НикВести.

Виталий Ким подтвердил, что здание театра находится в плохом состоянии, а на его ремонт требуется 130 миллионов гривен, однако, по словам губернатора, работу не начнут, пока не получат всю сумму из государственного бюджета.

— Насчет театра Чкалова, да, он в плохом состоянии, но я вижу в сметной документации: там 130 миллионов и 30 миллионов это первый шаг. Поэтому мы их сняли с бюджета этого года, потому что я не вижу, где достать все средства на этот объект и не хотел, чтобы подрядчик в центре города разобрал фасад, отработал 30 миллионов гривен, а потом сказал: «Я стою жду, пока мне дадут деньги»‎, — заявил глава Николаевской облгосадминистрации.

Аварийное здание в марте 2021 года

Он добавил, что его заместитель по вопросам культуры ездил в Киев, чтобы договориться с министром культуры о покрытии трат на реконструкцию Русдрама из госбюджета.

— Гранатуров Юрий Исаевич уже трижды был в Киеве: он пытается вставить объект в государственное финансирование с министром культуры Ткаченко, и они это отрабатывают. Мы должны получить все деньги, чтобы понимать сроки, когда мы закончим, — резюмировал Виталий Ким.

Состояние фасада театра весной 2021 года

Ограждения вокруг русдрама установили в целях безопасности еще в 2015 году, когда с фасада театра начали крошиться и обваливаться декоративные элементы здания.

А в конце 2017 года директор Русдрама забил тревогу: фасад был в критическом состоянии, его дальнейшее разрушение грозило здоровью горожан, которые прогуливались возле здания.

Как говорил директор театра Артем Свистун, средства на разработку проекта реконструкции аварийного здания должны были выделить в 2020 году.

Напомним, в ноябре 2020 года Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.

Отметим, что в декабре 2019 года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Летом прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.