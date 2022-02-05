Вчера, 4 февраля, в Николаевском областном краеведческом музее открылась выставка «Сафари: трофеи прошлого».

Это совместный проект с Николаевским зоопарком, говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

В экспозицию выставки вошли 120 уникальных экспонатов, большинство из которых — охотничьи трофеи. Около двух десятков представленных предметов были взяты из частной коллекции Николаевского зоопарка.

— Здесь можно увидеть интересные предметы быта масаев (полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании, — прим.). Есть мечи ритуальные. Есть, недавно я привез из Кении, жезл власти масайского вождя. Это подлинная вещь, — рассказал директор зоопарка Владимир Топчий.

В сюжете отмечается, что некоторым экспонатам больше 100 лет. Им требовалась реставрация и восстановление. Этим занялся реставратор музея Владимир Гаврилов, который и стал инициатором проведения выставки.

— Это коллекция. Она пережила революцию и две войны. Соответственно, она много лет хранилась в сырых подвалах, где прорывало трубы, заливал горячей водой и канализацией. Были утрачены, просто сгнили медальоны, — рассказал Владимир Гаврилов.

Окунуться в атмосферу Африки и узнать больше об экспонатов можно уже с сегодняшнего дня, 5 февраля. Выставка будет доступна к посещению в течение 6 месяцев.

Напомним, в 2016 году в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина проходила выставка, посвященная культуре Черного континента — «Тайное искусство тропической Африки». Часть экспонатов также предоставил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.