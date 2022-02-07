Фильм «Носороu» украинского режиссера Олега Сенцова появится в каталоге Netflix — американская стриминговая платформа приобрела права на онлайн-показ фильма.

Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

«Носорог» — криминальная драма об украинском преступном мире 1990-х годов, основанная на реальных событиях. Сюжет показывает историю жизни бывшего бандита, которого жестокая реальность превращает в «безжалостного носорога». Однако кровавый путь приводит героя совсем не туда, куда он ждал.

Работа над фильмом началась еще в 2012 году, но съемки отложили на несколько лет из-за Революции достоинства, аннексии Крыма и заключения Сенцова в России. Съемки завершились в декабре 2020 года. Они проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве.

Напомним, что фильм был презентован на Венецианском кинофестивале 2021 года и уже стал лучшей лентой Стокгольмского кинофестиваля, а исполнителя главной роли и лидера организации «Гонор» Сергея Филимонова признали лучшим актером-мужчиной.