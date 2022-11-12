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Британский художник Бенкси подтвердил появившееся в городе Бородянка Киевской области авторство граффити. Художник опубликовал его фото у себя в Instagram .
Граффити нанесен на стену одной из разрушенных в Бородянке многоэтажек, которую разбомбили российские оккупанты.
На нем изображена маленькая гимнастка, стоящая на руках. Она опирается на обломки дома, словно на спортивное орудие.
Есть еще два граффити, которые недавно появились в Бородянке и Ирпене – по стилю очень похожи на работы Бенкси. Эти работы опубликованы в Instagram пользователя Ed Ram.
В Ирпене на разрушенном доме, прямо над дыркой от ракеты нарисована еще одна маленькая гимнастка – на этот раз с лентой. Создается впечатление, что эта дыра от ракеты – шар, на котором танцует девочка.
А второе граффити в Бородянке изображает маленького мальчика в кимоно, бросающего на землю взрослого дзюдоиста.
Ed Ram предположил, что граффити с мальчиком и дзюдоистом отсылает к увлекающемуся дзюдо российскому диктатору Владимиру Путину и победившим его украинцам, несмотря на то, что почти все предрекали им поражение.
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Британский художник Бенкси подтвердил появившееся в городе Бородянка Киевской области авторство граффити. Художник опубликовал его фото у себя в Instagram .
Граффити нанесен на стену одной из разрушенных в Бородянке многоэтажек, которую разбомбили российские оккупанты.
На нем изображена маленькая гимнастка, стоящая на руках. Она опирается на обломки дома, словно на спортивное орудие.
Есть еще два граффити, которые недавно появились в Бородянке и Ирпене – по стилю очень похожи на работы Бенкси. Эти работы опубликованы в Instagram пользователя Ed Ram.
В Ирпене на разрушенном доме, прямо над дыркой от ракеты нарисована еще одна маленькая гимнастка – на этот раз с лентой. Создается впечатление, что эта дыра от ракеты – шар, на котором танцует девочка.
А второе граффити в Бородянке изображает маленького мальчика в кимоно, бросающего на землю взрослого дзюдоиста.
Ed Ram предположил, что граффити с мальчиком и дзюдоистом отсылает к увлекающемуся дзюдо российскому диктатору Владимиру Путину и победившим его украинцам, несмотря на то, что почти все предрекали им поражение.