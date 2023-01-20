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17 января Черноморский национальный университет имени Петра Могилы отпраздновал 27 лет со дня основания.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
— Этот год оказался сложным для могилянцев, но мы выстояли. И, по традиции, сотрудники университета посетили праздничный концерт в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии, — сообщили в университете.
Начал торжественное празднование ректор университета Леонид Клименко. Он поздравил сотрудников с Днем рождения альма-матери, рассказал о достижениях Могилянки, международной деятельности, сообщил о планах работы учебного заведения на следующий год.
Также состоялось награждение научно-педагогических работников за особые достижения в работе. Так, отметили:
Отдельно наградили Почетными грамотами Министерства образования и наук Украины Светлану Вербу, доцента кафедры местного самоуправления и регионального развития, Льва Перовича, заведующего кафедрой управления земельными ресурсами; Грамотами Министерств образования и науки Аллу Коваль, и.о. проректора по научной работе и международного сотрудничества, Елену Лазареву, профессору кафедры управления земельными ресурсами, Елену Митрясову, профессору кафедры экологии; Благодарностями Министерства образования и науки Украины Светлану Белинскую, декана факультета экономических наук, и Дмитрия Сичко, декана юридического факультета.
Затем сотрудников поздравили работники Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии. На сцене был представлен интересный спектакль, комедия «Труфальдино из Бергамо». Зрители были в восторге от игры и сюжета, представленного на сцене. В конце спектакля поблагодарили артистов громкими аплодисментами и цветами.
— Через 27 лет Черноморский национальный университет имени Петра Могилы прошел немалый путь, открыл не одну специальность и выпустил в жизнь тысячи студентов. Желаем и дальше процветания, вдохновения к новым свершениям и научным достижениям! – рассказали в университете.
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17 января Черноморский национальный университет имени Петра Могилы отпраздновал 27 лет со дня основания.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
— Этот год оказался сложным для могилянцев, но мы выстояли. И, по традиции, сотрудники университета посетили праздничный концерт в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии, — сообщили в университете.
Начал торжественное празднование ректор университета Леонид Клименко. Он поздравил сотрудников с Днем рождения альма-матери, рассказал о достижениях Могилянки, международной деятельности, сообщил о планах работы учебного заведения на следующий год.
Также состоялось награждение научно-педагогических работников за особые достижения в работе. Так, отметили:
Отдельно наградили Почетными грамотами Министерства образования и наук Украины Светлану Вербу, доцента кафедры местного самоуправления и регионального развития, Льва Перовича, заведующего кафедрой управления земельными ресурсами; Грамотами Министерств образования и науки Аллу Коваль, и.о. проректора по научной работе и международного сотрудничества, Елену Лазареву, профессору кафедры управления земельными ресурсами, Елену Митрясову, профессору кафедры экологии; Благодарностями Министерства образования и науки Украины Светлану Белинскую, декана факультета экономических наук, и Дмитрия Сичко, декана юридического факультета.
Затем сотрудников поздравили работники Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии. На сцене был представлен интересный спектакль, комедия «Труфальдино из Бергамо». Зрители были в восторге от игры и сюжета, представленного на сцене. В конце спектакля поблагодарили артистов громкими аплодисментами и цветами.
— Через 27 лет Черноморский национальный университет имени Петра Могилы прошел немалый путь, открыл не одну специальность и выпустил в жизнь тысячи студентов. Желаем и дальше процветания, вдохновения к новым свершениям и научным достижениям! – рассказали в университете.