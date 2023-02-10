7 февраля в Украине состоялась премьера документального фильма о культурном коде жителей восточных регионов. Лента под названием «Культурный код Украины: Восток» станет частью цикла исследования общенационального проекта.

В фильме попытались дешифровать украинский культурный код и определить, какие культурные особенности передаются из поколения в поколение, кто их носители, хранители и преемники. Для этого весь рассказ был построен на историях представителей разных профессий и специальностей в сфере культуры. В частности, в фильме можно увидеть художника Романа Минина, поэтесса Любовь Якимчук, музыканта и саундпродюсера Евгения Филатова, художницу Алевтину Кахидзе, а также фотографа Александра Чекменева.

— С каждым героем, учитывая его род деятельности, профессиональные и личные достижения и статус мы выводим формулу культурного кода родного региона. Герои рассказывают о том, что, по их мнению, оказывает влияние на формирование личности и мировоззрения и что повлияло именно на них. Они говорят об особенностях жизни и работы в различных сферах в индустриальном регионе, о его истории и о том, почему он культурно, экономически и ценностно оказался в ситуации, которую мы видим сейчас. Этот фильм – о сохранении знаний о выдающихся личностях для следующих поколений, своеобразном альманах о носителях украинской культуры, – рассказал автор идеи Александр Козаченко.

Лента «Культурный код Украины: Восток» стала для него дебютом в роли режиссера. Съемки прошли в 2021 году, до полномасштабного вторжения России. Процесс длился более полугода с перерывами, а над идеей и сценариями начали работу более двух лет назад.

В будущем автор фильма планирует создать цикл исследований общенационального проекта. В нем вместе с героями будут рисовать мировоззренческую карту украинца и анализировать, что делает каждый регион непохожим на соседние.