Миколаївців кличуть на джазовий концерт і майстер-клас до Міжнародного Дня Музики

Анонс заходу

У неділю, 29 вересня, на сцені ДОФу у Миколаєві відбудеться джазовий майстер-клас, лекція та концерт, присвячені Міжнародному Дню Музики. На одній сцені виступлять три оркестри — Performance Big Band, Jazz Teen Band, а також оркестр-сюрприз.

Про це повідомляють організатори заходу.

Захід поєднає теоретичну і практичну частини, тому буде корисним як для професійних музикантів, так і для любителів джазу. Серед тем майстер-класу — будова джазового оркестру, робота ритм-групи та особливості гри на саксофоні, трубі та тромбоні.

Захід розпочнеться о 17:00 на літній сцені Будинку офіцерів флоту.

Для участі необхідно зареєструватися заздалегідь через форму: https://forms.gle/3Zb1b614Q14fqpnk6. Вхід вільний за системою Free Donation.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві в Будинку офіцерів флоту (ДОФ), 5 серпня відбувся рок-концерт Super Rock Show за участю Івана Ворона та гурту «BEAST».