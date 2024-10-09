Бібліотеки Миколаївщини отримали понад 5 тисяч книг сучасної української літератури

Бібліотека, фото: unplash

До Миколаївської обласної бібліотеки надійшло 5 тисяч 289 примірників сучасної української літератури з 13 областей країни.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

Олена Буберенко зазначила, що книги надійшли в рамках акції «Вільні читають українською», метою якої є підтримка бібліотек, постраждалих від російської агресії.

«Ми підбили підсумки першого етапу акції. Станом на 1 жовтня до Миколаївської обласної універсальної бібліотеки надійшло 5 289 видань від 68 закладів освіти з 13 областей України. Це сучасна українська література», – зазначила Олена Буберенко.

Вона також повідомила, що книги передали сімом бібліотечним закладам області.

«Книги були передані до бібліотек Баратовської сільської громади, Білозірської сільської бібліотеки, Котляревської філії, Лепетійської філії, Новобузької філії №1, Снігурівської міської ради та Кристофорівської сільської бібліотеки. Кожна бібліотека отримала близько 600 примірників книг, брошур і журналів. Окрім цього, разом із книгами відправили й м'які іграшки для дітей», – додала Олена Буберенко.

Нагадаємо, в Миколаєві презентували манускрипт «Ламент Херсонщини» про події в регіоні під час російського вторгнення. Книга рукописна й існує в єдиному екземплярі.