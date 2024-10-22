У Великій Британії археологи-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років

Скарб Чеу-Веллі, фото: The Washington Post

Археологи з Англії виявили понад 2,5 тисячі срібних монет віком 950 років. Стародавні монети, що походять з XI століття, були виявлені в англійській долині Чу.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Семеро друзів натрапили на скарб ще в 2019 році, коли їх металошукачі раптово спрацювали на полі в долині Чу. Спершу вони викопали одну срібну монету, потім другу, а до кінця дня їхня кількість сягнула 2,584. Тепер шукачам-аматорам виплатять половину вартості знахідки (близько 2,8 мільйона доларів), а решту отримає власник ділянки, на якій були знайдені монети», — йдеться у повідомленні.

Експерти зазначили, що монети були поховані в період між 1066 і 1068 роками, під час переходу від саксонського до нормандського правління в Англії.

Монети XI століття, фото: The Washington Post

Монети XI століття, фото: The Washington Post

На монетах зображені портрети трьох правителів:

Святого Едуарда «Сповідника», останнього представника династії Вессексів, який правив з 1042 по 1066 рік;

Гарольда II Ґодвінсона, останнього саксонського короля Англії, чия каденція тривала з січня до жовтня 1066 року;

Вільгельма I Завойовника — першого нормандського короля Англії, що правив з 1066 до 1078 року.

Нагадаємо, національний банк увів в обіг другу монету з серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців — «Українська бавовна. Лелека-100». Зазначається, що монета присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу «Лелека-100», розробленого українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятого на озброєння ЗСУ.