  • пʼятниця

    20 грудня, 2024

  • 8.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Два фільми про Україну увійшли до шортлистів премії «Оскар»

Два фільми про Україну увійшли до шортлистів премії «Оскар».Фото: oscars.orgДва фільми про Україну увійшли до шортлистів премії «Оскар».Фото: oscars.org

Два документальні фільми, присвячені війні в Україні, потрапили до шортлистів 97-ї кінопремії «Оскар». Це стрічки «Порцелянова війна» режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва та «Одного разу в Україні» режисерки Бетсі Уест.

«Порцелянова війна», знята у співпраці США, України та Австралії, претендує на нагороду в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Картина розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у місті, незважаючи на постійну загрозу обстрілів та захоплення російськими військами. Вони створюють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані будівлі.

Короткометражний фільм «Одного разу в Україні» потрапив до шортліста в номінації «Найкращий документальний короткометражний фільм». У центрі сюжету — життя дітей, які зростають в умовах війни. Фільм створено у співпраці України та США.

Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим стане американський комік Конан О'Брайен.

Раніше повідомлялось, що Український Оскарівський Комітет назвав фільми, які братимуть участь у національному відборі на премію «Оскар» 2025 року в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Останні новини про: Війна в Україні

Через російські обстріли Херсонщини 60 тисяч абонентів залишилась без світла
Через пошкодження тепломагістралі частина Києва залишилась без тепла
У ГУР повідомили про вибух літака Ан-72 на аеродромі під Москвою
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко
новини

Це завдання для мене на 2025 рік, — Кім про відкриття туристичного сезону в Коблевому

Олена Козубовська
новини

Мер Миколаєва пообіцяв відкрити дитсадок в Ракетному Урочищі у 2025 році: його ремонтують уже 6 років

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

У ГУР повідомили про вибух літака Ан-72 на аеродромі під Москвою
Через пошкодження тепломагістралі частина Києва залишилась без тепла
Через російські обстріли Херсонщини 60 тисяч абонентів залишилась без світла

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Мер Миколаєва пообіцяв відкрити дитсадок в Ракетному Урочищі у 2025 році: його ремонт триває вже шість років

6 годин тому

За гуманітарку вимагала брати російський паспорт: в Снігурівці голову села при окупантах заочно засудили до 6 років

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні