Два фільми про Україну увійшли до шортлистів премії «Оскар».Фото: oscars.org

Два документальні фільми, присвячені війні в Україні, потрапили до шортлистів 97-ї кінопремії «Оскар». Це стрічки «Порцелянова війна» режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва та «Одного разу в Україні» режисерки Бетсі Уест.

«Порцелянова війна», знята у співпраці США, України та Австралії, претендує на нагороду в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Картина розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у місті, незважаючи на постійну загрозу обстрілів та захоплення російськими військами. Вони створюють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані будівлі.

Короткометражний фільм «Одного разу в Україні» потрапив до шортліста в номінації «Найкращий документальний короткометражний фільм». У центрі сюжету — життя дітей, які зростають в умовах війни. Фільм створено у співпраці України та США.

Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим стане американський комік Конан О'Брайен.

Раніше повідомлялось, що Український Оскарівський Комітет назвав фільми, які братимуть участь у національному відборі на премію «Оскар» 2025 року в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».