«Зимовий джаз при свічках»: жителів та гостей Миколаєва запрошують на концерт

Так проходив концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

25 грудня в 19:00 в концерт-холі «Юність» відбудеться святковий концерт «Зимовий джаз при свічках».

Як повідомив організатор Володимир Алексєєв, у виконанні PERFORMANCE BAND звучатимуть найулюбленіші композиції, а також хіти Френка Сінатри, Елвіса Преслі та Big Bad Voodoo Daddy.

На сцені виступлять джазові музиканти: Юрій Руль (саксофони), Олександр Шефер (труба), Владислав Бейзеров (тромбон), Павло Гетьманцев (саксофон), Вадим Волощук (контрабас), Олексій Ковшов (ударні), Володимир Алексєєв (фортепіано), а також вокалісти Мері Л та Костянтин Говорун.

Організатори обіцяють атмосферу тепла, затишку під одну тисячу свічок і улюблену музику.

Квитки можна придбати в касах Юності, БЦ Україна або на сайті.

Нагадаємо, у Миколаєві, на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.