«Зимовий джаз при свічках»: жителів та гостей Миколаєва запрошують на концерт
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- Світлана Іванченко
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8:51, 24 грудня, 2024
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25 грудня в 19:00 в концерт-холі «Юність» відбудеться святковий концерт «Зимовий джаз при свічках».
Як повідомив організатор Володимир Алексєєв, у виконанні PERFORMANCE BAND звучатимуть найулюбленіші композиції, а також хіти Френка Сінатри, Елвіса Преслі та Big Bad Voodoo Daddy.
На сцені виступлять джазові музиканти: Юрій Руль (саксофони), Олександр Шефер (труба), Владислав Бейзеров (тромбон), Павло Гетьманцев (саксофон), Вадим Волощук (контрабас), Олексій Ковшов (ударні), Володимир Алексєєв (фортепіано), а також вокалісти Мері Л та Костянтин Говорун.
Організатори обіцяють атмосферу тепла, затишку під одну тисячу свічок і улюблену музику.
Квитки можна придбати в касах Юності, БЦ Україна або на сайті.
Нагадаємо, у Миколаєві, на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.
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