На шести памʼятках архітектури Миколаєва встановили охоронні дошки
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- Даріна Мельничук
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22:05, 17 лютого, 2025
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У Миколаєві на пам'ятках культурної спадщини місцевого і національного значення встановили охоронні дошки з назвами та охоронними номерами згідно з Державним реєстром нерухомих пам'яток України.
Про це повідомляє Відділ охорони культурної спадщини міста Миколаєва.
Зазначається, що дошки встановили на шести памʼятках архітектури місцевого та національного значення:
- пам'ятка архітектури місцевого значення «Адміністративна будівля 1954 року» (Будівля Миколаївської міської ради);
- пам'ятка архітектури місцевого значення «Річковий яхт-клуб 1904 року»;
- пам'ятка архітектури національного значення «Офіцерське зібрання 1820 року»;
- пам'ятка історії місцевого значення «Будинок, де мешкав П.К. Саксаганський (Тобілевич)»;
- пам'ятка архітектури місцевого значення «Комплекс будівель водолікарні Кенігсберга 1901 року»;
- пам'ятка архітектури місцевого значення «Павільйон початку ХХ століття на Флотському бульварі»(Шаховий клуб).
Нагадаємо, у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.
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