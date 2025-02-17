На шести памʼятках архітектури Миколаєва встановили охоронні дошки

Будинок офіцерів флоту в Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві на пам'ятках культурної спадщини місцевого і національного значення встановили охоронні дошки з назвами та охоронними номерами згідно з Державним реєстром нерухомих пам'яток України.

Про це повідомляє Відділ охорони культурної спадщини міста Миколаєва.

Зазначається, що дошки встановили на шести памʼятках архітектури місцевого та національного значення:

пам'ятка архітектури місцевого значення «Адміністративна будівля 1954 року» (Будівля Миколаївської міської ради);

пам'ятка архітектури місцевого значення «Річковий яхт-клуб 1904 року»;

пам'ятка архітектури національного значення «Офіцерське зібрання 1820 року»;

пам'ятка історії місцевого значення «Будинок, де мешкав П.К. Саксаганський (Тобілевич)»;

пам'ятка архітектури місцевого значення «Комплекс будівель водолікарні Кенігсберга 1901 року»;

пам'ятка архітектури місцевого значення «Павільйон початку ХХ століття на Флотському бульварі»(Шаховий клуб).

На памʼятках архітектури Миколаєва встановили охоронні дошки. Фото: Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва На памʼятках архітектури Миколаєва встановили охоронні дошки. Фото: Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва

Нагадаємо, у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.