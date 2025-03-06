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«Непрості часи»: Вєрку Сєрдючку не випустили за кордон через зупинку видачі дозволів на виїзд Міністерством культури

Артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Фото: telekritika.uaАртист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Фото: telekritika.ua

Через зупинку видачі дозволів на виїзд Міністерством культури та стратегічної комунікації України Андрій Данилко та його гурт «VERKA SERDUCHKA & BAND» не змогли виїхати за кордон.

Про це артист повідомив у своєму Instagram.

«У звʼязку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт Народного Артиста України Андрія Данилка «VERKA SERDUCHKA & BAND» не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд», — повідомив артист.

Він додав, що через це команда змушена перенести п'ять європейських концертів.

«З величезним жалем змушені повідомити про перенесення наших європейських концертів у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі. Про нові дати концертів ми повідомимо найближчим часом. Усі куплені квитки дійсні. Тримаймося разом у ці непрості часи», — додав Андрій Данилко. 

В Європі скасували концерти Вєрки Сердючки, Фото з instagram артистаВ Європі скасували концерти Вєрки Сердючки, Фото з instagram артиста

Нагадаємо, у пʼятницю, 7 березня, в Миколаєві відбудеться святковий концерт до 8 березня «Все для жінок» у виконанні гурту RADIOSTARS та кількох солістів. На заході лунатимуть хіти Олі Полякової, Ірини Бікик, Злати Огневич, Тіни Кароль, Софії Ратару, Вєрки Сердючки, а також DOROFEEVA, The HARDKISS, DOMIY, Jerry Heil, Lady Gaga, ADELE, P!NK, Tina TERNER, Evanescence, Britney SPEARS, PIVOVAROV, MONATIK, БАРСКИХ, Yaktak та Shumei.

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