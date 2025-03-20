У Херсоні відновив роботу інклюзивний театр

У Херсоні відновлює роботу інклюзивний театр, фото: Одеська ОВА

У Херсоні знову запрацював інклюзивний театр «Звичайна роль – особливий актор», який діє на базі Херсонської обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що сьогодні, 20 березня, відбулась перша зустріч команди та знайомство з новими акторами.

«Учасники через гру-знайомство відкривали для себе світ театру та творчості. Режисерка-постановниця Ірина Корольова вже розпочала роботу над майбутньою виставою, натхненням для якої стали поетичні рядки Миколи Братана», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, інклюзивний театр «Звичайна роль – особливий актор» при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара був заснований у 2018 році. До його складу входять діти, підлітки та молодь з аутизмом, синдромом Дауна, порушеннями слуху та зору.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну театр призупинив свою діяльність. Однак, у вересні 2024 року учасники театру почали займатися створенням мультфільмів.