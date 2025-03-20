  • четвер

    20 березня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні відновив роботу інклюзивний театр

У Херсоні відновлює роботу інклюзивний театр, фото: Одеська ОВАУ Херсоні відновлює роботу інклюзивний театр, фото: Одеська ОВА

У Херсоні знову запрацював інклюзивний театр «Звичайна роль – особливий актор», який діє на базі Херсонської обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що сьогодні, 20 березня, відбулась перша зустріч команди та знайомство з новими акторами.

«Учасники через гру-знайомство відкривали для себе світ театру та творчості. Режисерка-постановниця Ірина Корольова вже розпочала роботу над майбутньою виставою, натхненням для якої стали поетичні рядки Миколи Братана», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, інклюзивний театр «Звичайна роль – особливий актор» при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара був заснований у 2018 році. До його складу входять діти, підлітки та молодь з аутизмом, синдромом Дауна, порушеннями слуху та зору.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну театр призупинив свою діяльність. Однак, у вересні 2024 року учасники театру почали займатися створенням мультфільмів.

Останні новини про: театр

Херсонський театр імені Куліша цьогоріч проведе свій фестиваль у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКГ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: театр

Херсонський театр імені Куліша цьогоріч проведе свій фестиваль у Миколаєві

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині

Сєнкевич закликав нардепів не голосувати за закон, який дозволить ОВА зупиняти рішення міськради

2 години тому

Керівнику районного ЦНАПу на Миколаївщині оголосили підозру за незаконну реєстрацію землі у Коблевому

Головне сьогодні