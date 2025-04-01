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Ексміністр культури Ткаченко серед шести кандидатів на посаду голови «Суспільного»

Олександр Ткаченко, фото з сайту Детектор медіаОлександр Ткаченко, фото з сайту Детектор медіа

Наглядова рада «Суспільного Мовлення» допустила шістьох претендентів до участі в конкурсі на посаду голови правління мовника. Серед кандидатів — колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Про це йдеться на сайті Суспільного. 

На посаду голови правління мовника також претендують:

  • Володимир Горковенко — колишній журналіст і політик, який працював у департаменті інформаційної політики Адміністрації президента Петра Порошенка;

  • Микола Фаєнгольд — ексдиректор PayTV напрямку Starlight Media;

  • Олександр Харебін — колишній заступник генерального директора НТКУ;

  • Микола Чернотицький — чинний голова правління «Суспільного»;

  • Юрій Юрченко — керівник телеканалу «МТМ» у Запоріжжі.

«На наступному етапі конкурсного добору відбудеться вивчення та обговорення змісту поданих претендентами документів і прийняття наглядовою радою рішення про їх допущення/недопущення до етапу заслуховування програм розвитку», – повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, 21 липня 2023 року Олександр Ткаченко подав заяву до Верховної Ради про звільнення з посади міністра культури за власним бажанням.

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