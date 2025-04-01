Ексміністр культури Ткаченко серед шести кандидатів на посаду голови «Суспільного»
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- Анна Гакман
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20:49, 01 квітня, 2025
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Наглядова рада «Суспільного Мовлення» допустила шістьох претендентів до участі в конкурсі на посаду голови правління мовника. Серед кандидатів — колишній міністр культури Олександр Ткаченко.
Про це йдеться на сайті Суспільного.
На посаду голови правління мовника також претендують:
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Володимир Горковенко — колишній журналіст і політик, який працював у департаменті інформаційної політики Адміністрації президента Петра Порошенка;
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Микола Фаєнгольд — ексдиректор PayTV напрямку Starlight Media;
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Олександр Харебін — колишній заступник генерального директора НТКУ;
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Микола Чернотицький — чинний голова правління «Суспільного»;
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Юрій Юрченко — керівник телеканалу «МТМ» у Запоріжжі.
«На наступному етапі конкурсного добору відбудеться вивчення та обговорення змісту поданих претендентами документів і прийняття наглядовою радою рішення про їх допущення/недопущення до етапу заслуховування програм розвитку», – повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, 21 липня 2023 року Олександр Ткаченко подав заяву до Верховної Ради про звільнення з посади міністра культури за власним бажанням.
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