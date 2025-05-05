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В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

З назви військового історичного музею в Очакові приберуть імʼя полководця Олександра Суворова та перейменують музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині у роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.».

Таке рішення ухвалили під час виїзної офлайн-сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що обидва заклади входять у підпорядкування Миколаївського обласного краєзнавчого музею. На розгляд депутатів був запропонований проєкт рішення про внесення змін до Статуту комунального закладу.

Як пояснила під час сесії начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко, основним питанням було саме приведення у відповідність до норм закону назв закладів.

— Справа в тому, що комунальний заклад музей має 5 відокремлених підрозділів, назви двох з яких не відповідають вимогам даного закону. Тобто основними питаннями є перейменування музею підпільно-партизанського руху на Миколаївщині у роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр., який розташований у Миколаєві. І також перейменувати Очаківській військовий історичний музей імені Олександра Васильовича Суворова на Очаківський військовий історичний музей без привʼязки до імені Суворова, — сказала Олена Буберенко.

Музей в Очакові. Фото: discover.uaМузей в Очакові. Фото: discover.ua
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.». Фото зі сторінки сайтуМузей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.». Фото зі сторінки сайту

Проєкт рішення підтримали майже всі присутні 35 голосами «за». Утримався від голосування депутат Іван Білоус.

Раніше «МикВісті» писали, що директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Росляков не вважає за потрібним позбавлятись від імені російського художника в назві закладу.

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