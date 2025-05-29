Афіша Миколаєва: вистави, концерти й розваги для всієї родини цього тижня

Миколаїв, червень 2024 року, фото: «МикВісті»

У найближчі дні в Миколаєві буде на що подивитися й де відпочити — місто готує насичену програму для дітей і дорослих. На глядачів чекають прем’єри у театрах, живі концерти, кіносеанси, виставки й цікаві активності для родинного дозвілля.

«МикВісті» зібрали найцікавіші події тижня у зручному гіді — щоб ви нічого не пропустили.

Верхній БАМ

1 червня, неділя, з 11:00 до 16:00 — виставка-прилаштування «Друзі поруч»

Крім того, на заході Казкар буде читати казки та пригощатимуть морозивом маленьких слухачів і родини які візьмуть собачок. Для гостей заходу також проведуть безпрограшну лотерею на підтримку собак.

Фото: організатори «Друзі поруч» Фото: організатори «Друзі поруч» Фото: організатори «Друзі поруч»

ДОФ

30 травня, пʼятниця, 19:30 — «Скрябін: концерт памʼяті»

«Співаймо 25 улюблених пісень наживо. 100% живий концерт «без фанери», як казав Кузьма…», — йдеться в анонсі.

31 травня, субота, 14:00 — дитяче свято «Берегиня» до Дня захисту дітей

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Організатори обіцяють творчі майстер-класи, мотузковий парк, спортивний лабіринт, фотозони та концерт. Крім того, кожна дитина отримає подарунок (доки вони будуть в наявності). Вхід вільний. Адреса: вул. Артилерійська, 7

«На вас чекає день, наповнений щастям, пригодами та приємними подарунками!», — зазначають організатори.

31 травня, субота, 19:00 — концерт Soul Jazz from Texas: LEE MAYS & Performance Band

«LEE MAYS (vocal, guitar) USA, Texas - Ексклюзивний співак, автор пісень та продюсер Лі Мейс подарує глядачам унікальні та незабутні враження від концерту у жанрі соул, R`n`B та поп-джаз», — повідомляється в анонсі.

Квитки можна придбати тут.

Дитячий простір в ДМ «Казка»

Пʼятниця, 30 травня

15:00-16:00 Мінна безпека від NPA

15:00-16:00 Англійська мова (старша 8+, початковий рівень А1)

16:00-17:00 Англійська мова (старша 8+, базовий рівень А2+)

Субота, 31 травня

12:00-13:00 Театральна вистава «Лицар без коня», 4+

13:00-15:00 Інтерактивне заняття для дітей із роботи в соціальних мережах

14:00-16:00 Підготовка до школи (вік 5-6 років)

Неділя, 1 червня

11:00-12:00 Ранкова зарядка з аніматором з підходом ЛФК

Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.

Фото: Дитячий простір

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 30 травня — 5 червня

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Балерина — екшн

Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди

Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

Карате Кід: Легенди — екшн, бойовик, пригоди

Фінікійська схема — комедія, пригоди

Цар царів — анімація, пригоди

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

«Контракт», фото Миколаївського драмтеатру

30 травня, пʼятниця, 18:00

31 травня, субота, 17:00

«Контракт» — комедія

В одному готелі збираються надзвичайно харизматичні персонажі – кілер та його помічник, бізнесмен-невдаха, якого кинула дружина, власне, його дружина-красуня та її новий обранець – божевільний лікар-психіатр. За тим, як закручується інтрига відносин між цими людьми спостерігає бідолаха-гарсон, якому у ситуації суцільного непорозуміння та плутанини не позаздриш…

1 червня, неділя, 17:00

«Пес Тимко рятує друзів» — музична вистава-казка на тему мінної безпеки

1 червня, неділя, 19:00

«Поки кохаю — живу» — театралізована концертна програма

«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру

5 червня, четвер, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Фанфари під завісу» (велика сцена)

30 травня, 18:00

31 травня, 17:00

1 червня, 17:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Червона шапочка у стилі джаз»

31 травня, субота, 11:00

«Котик та Півник»

1 червня, неділя, 11:00 (дітям вхід — безкоштовно, за квиток сплачують лише дорослі глядачі).

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Концерт-хол «Юність»

Тіна Кароль — концерт

30 травня, пʼятниця, 18:00

100лиця — концерт

31 травня, субота, 19:00

Квитки можна придбати тут.

ціна Кароль, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com 100лиця, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Ресторан Maison

1 червня, неділя, 18:00

«В Диких умовах» — сольний стендап-концерт Джейхуна Сафарова

«У цьому концерті Джейхун ще глибше копає в тему, яка давно жила десь поруч — традиції. Ті, що виростили нас. Ті, що ми носимо з собою, навіть якщо вже давно живемо в зовсім інших реаліях. У «В Диких умовах» буде смішно, місцями незручно, подекуди несподівано щемко — як і в житті, коли намагаєшся залишатись собою між родинним застіллям, фразою «у нас так не прийнято» і бажанням не втратити зв’язок із корінням», — йдеться в анонсі.

Стендап Джейхуна Сафарова, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

31 травня о 15:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки».

«На вас чекає: жива українська музика, неймовірна атмосфера, улюблені народні мелодії, справжній козацький настрій!», — зазначається в дописі.

Квитки можна придбати на «Хочу Білет».

Афіша концерту філармонії

Книгарня «Є» Миколаїв

31 травня, субота, 16:00

«Запрошуємо всіх поціновувачів доєднатися до клубу манґи вже цієї неділі! Поговоримо про «Щоденник стосунків самої із собою» Наґати Кабі», — пишуть організатори.

На вас чекає:

дружнє коло любителів манґи;

простір для щирої розмови;

обговорення цікавезної манґи.

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

фото: книгарня «Є» Миколаїв

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