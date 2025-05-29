Афіша Миколаєва: вистави, концерти й розваги для всієї родини цього тижня
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 29 травня, 2025
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У найближчі дні в Миколаєві буде на що подивитися й де відпочити — місто готує насичену програму для дітей і дорослих. На глядачів чекають прем’єри у театрах, живі концерти, кіносеанси, виставки й цікаві активності для родинного дозвілля.
«МикВісті» зібрали найцікавіші події тижня у зручному гіді — щоб ви нічого не пропустили.
Верхній БАМ
1 червня, неділя, з 11:00 до 16:00 — виставка-прилаштування «Друзі поруч»
Крім того, на заході Казкар буде читати казки та пригощатимуть морозивом маленьких слухачів і родини які візьмуть собачок. Для гостей заходу також проведуть безпрограшну лотерею на підтримку собак.
ДОФ
30 травня, пʼятниця, 19:30 — «Скрябін: концерт памʼяті»
«Співаймо 25 улюблених пісень наживо. 100% живий концерт «без фанери», як казав Кузьма…», — йдеться в анонсі.
31 травня, субота, 14:00 — дитяче свято «Берегиня» до Дня захисту дітей
Організатори обіцяють творчі майстер-класи, мотузковий парк, спортивний лабіринт, фотозони та концерт. Крім того, кожна дитина отримає подарунок (доки вони будуть в наявності). Вхід вільний. Адреса: вул. Артилерійська, 7
«На вас чекає день, наповнений щастям, пригодами та приємними подарунками!», — зазначають організатори.
31 травня, субота, 19:00 — концерт Soul Jazz from Texas: LEE MAYS & Performance Band
«LEE MAYS (vocal, guitar) USA, Texas - Ексклюзивний співак, автор пісень та продюсер Лі Мейс подарує глядачам унікальні та незабутні враження від концерту у жанрі соул, R`n`B та поп-джаз», — повідомляється в анонсі.
Квитки можна придбати тут.
Дитячий простір в ДМ «Казка»
Пʼятниця, 30 травня
15:00-16:00 Мінна безпека від NPA
15:00-16:00 Англійська мова (старша 8+, початковий рівень А1)
16:00-17:00 Англійська мова (старша 8+, базовий рівень А2+)
Субота, 31 травня
12:00-13:00 Театральна вистава «Лицар без коня», 4+
13:00-15:00 Інтерактивне заняття для дітей із роботи в соціальних мережах
14:00-16:00 Підготовка до школи (вік 5-6 років)
Неділя, 1 червня
11:00-12:00 Ранкова зарядка з аніматором з підходом ЛФК
Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.
Кінотеатр Multiplex
Афіша на 30 травня — 5 червня
Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Балерина — екшн
Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди
Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер
MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний
Карате Кід: Легенди — екшн, бойовик, пригоди
Фінікійська схема — комедія, пригоди
Цар царів — анімація, пригоди
Миколаївський академічний художній драматичний театр
30 травня, пʼятниця, 18:00
31 травня, субота, 17:00
«Контракт» — комедія
В одному готелі збираються надзвичайно харизматичні персонажі – кілер та його помічник, бізнесмен-невдаха, якого кинула дружина, власне, його дружина-красуня та її новий обранець – божевільний лікар-психіатр. За тим, як закручується інтрига відносин між цими людьми спостерігає бідолаха-гарсон, якому у ситуації суцільного непорозуміння та плутанини не позаздриш…
1 червня, неділя, 17:00
«Пес Тимко рятує друзів» — музична вистава-казка на тему мінної безпеки
1 червня, неділя, 19:00
«Поки кохаю — живу» — театралізована концертна програма
5 червня, четвер, 18:00
«Кароль» — трагіфарс
Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії
«Фанфари під завісу» (велика сцена)
30 травня, 18:00
31 травня, 17:00
1 червня, 17:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Червона шапочка у стилі джаз»
31 травня, субота, 11:00
«Котик та Півник»
1 червня, неділя, 11:00 (дітям вхід — безкоштовно, за квиток сплачують лише дорослі глядачі).
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Концерт-хол «Юність»
Тіна Кароль — концерт
30 травня, пʼятниця, 18:00
100лиця — концерт
31 травня, субота, 19:00
Квитки можна придбати тут.
Ресторан Maison
1 червня, неділя, 18:00
«В Диких умовах» — сольний стендап-концерт Джейхуна Сафарова
«У цьому концерті Джейхун ще глибше копає в тему, яка давно жила десь поруч — традиції. Ті, що виростили нас. Ті, що ми носимо з собою, навіть якщо вже давно живемо в зовсім інших реаліях. У «В Диких умовах» буде смішно, місцями незручно, подекуди несподівано щемко — як і в житті, коли намагаєшся залишатись собою між родинним застіллям, фразою «у нас так не прийнято» і бажанням не втратити зв’язок із корінням», — йдеться в анонсі.
Миколаївська обласна філармонія
31 травня о 15:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки».
«На вас чекає: жива українська музика, неймовірна атмосфера, улюблені народні мелодії, справжній козацький настрій!», — зазначається в дописі.
Квитки можна придбати на «Хочу Білет».
Книгарня «Є» Миколаїв
31 травня, субота, 16:00
«Запрошуємо всіх поціновувачів доєднатися до клубу манґи вже цієї неділі! Поговоримо про «Щоденник стосунків самої із собою» Наґати Кабі», — пишуть організатори.
На вас чекає:
- дружнє коло любителів манґи;
- простір для щирої розмови;
- обговорення цікавезної манґи.
Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
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