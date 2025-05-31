З деокупованої Херсонщини росіяни вкрали майже 35 тисяч музейних експонатів
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- Юлія Бойченко
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22:55, 31 травня, 2025
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Під час окупації правобережжя Херсонської області російські військові вкрали понад 34 тисячі музейних експонатів.
Про це під час саміту у Парижі повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Бєляєв, пише «Мост».
Так, з Херсонського обласного краєзнавчого музею — 23 217 предметів, а з Херсонського обласного художнього музею — 10 223 експонати.
Зазначається, що, за даними Міністерства закордонних справ України, загальний культурний збиток перевищує 29 мільярдів доларів.
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