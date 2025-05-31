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З деокупованої Херсонщини росіяни вкрали майже 35 тисяч музейних експонатів

Херсонський обласний художній музей. Фото: МОСТХерсонський обласний художній музей. Фото: МОСТ

Під час окупації правобережжя Херсонської області російські військові вкрали понад 34 тисячі музейних експонатів.

Про це під час саміту у Парижі повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Бєляєв, пише «Мост».

Так, з Херсонського обласного краєзнавчого музею — 23 217 предметів, а з Херсонського обласного художнього музею — 10 223 експонати.

Зазначається, що, за даними Міністерства закордонних справ України, загальний культурний збиток перевищує 29 мільярдів доларів.

Читайте статтю «МикВісті» «Евакуація експонатів та обстріли: Як миколаївські музеї переживають війну?».

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