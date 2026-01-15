Афіша тижня у Миколаєві: події для дозвілля

Миколаїв. Фото: МикВісті

Упродовж найближчого тижня у Миколаєві запланована низка культурних і розважальних подій. У програмі — театральні вистави, концерти, кінопокази, виставки та заходи для дітей і дорослих.

Щоб допомогти зорієнтуватися у подіях та спланувати дозвілля, «МикВісті» зібрали основні заходи тижня в одній афіші.

Реклама

Кінотеатр Multiplex

Афіша 16-21 січня

Марті Супрім. Геній комбінацій — біографічний, комедія, драма, спорт, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Чарлі суперпес — пригоди, анімація, сімейний, комедія

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

28 років по тому: Храм кісток — екшн, трилер, жахи

Випробувальний термін — комедія, романтика

Анаконда — пригоди, екшн, комедія

Примат — жахи, трилер, містика

Служниця — детектив, трилер

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

16 січня, пʼятниця, 18:00

17 січня, субота, 16:00

«Безіменна зірка» — оптимістична історія кохання

Дія відбувається у маленькому містечку, де кожен день схожий на попередній, а політична система перетворила мешканців на недобрих сусідів, що стежать один за одним, а потім ганьблять, доносять, роблячи наклепи свідомо підступно, жорстоко. Раптом одного пізнього вечора у цій депресивній глушині зупинився столичний потяг. З нього висадили пасажирку без квитка на ім’я Мона – красуню і світську левицю. Між нею і місцевим учителем астрономії Маріном зароджується кохання. Та чи здатні ці стосунки тривати всупереч обставинам? Що є кохання у страшному світі, де доля кожного постійно тремтить на межі між життям і смертю?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

18 січня, неділя, 16:00

«Двоє на гойдалках» — драма

Велике місто. У кожного з натовпу – свій біль, сумніви, розчарування… Випадковий телефонний дзвінок – і дві самотні долі перетинаються. Для чого? Щоб стати щасливими? Отримати черговий гіркий досвід? Знайти у стосунках себе? Чи того, хто зрозуміє, буде поруч, не зрадить, не покине? Стосунки Етель і Джеррі – мов гойдалки: коли один підіймається, інший падає… і так знову, і знову. Чуттєва, зворушлива бродвейська історія не залишить байдужими, а блискуча акторська гра подарує справжню театральну насолоду.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

22 січня, четвер, 16:00

«Мистецтвом торуємо шлях до Європи» — концертна програма

Україна – держава з давнім бажанням бути частиною європейської спільноти. І якщо рішучої політичної волі не було, то мистецтво завжди шукало шляхи заявити про себе на європейському культурному просторі. Митці на початку ХХ ст представляли Україну європейського рівня: театральний режисер Лесь Курбас і його театр «Березіль», художник-авангардист Казимир Малевич, літературна група «неокласиків», яку очолював Микола Зеров, елітарна літературна організація «Вапліте» на чолі з Миколою Хвильовим тощо.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

Фото: Академічний український театр

Детективна агенція «Синій заєць» (мала сцена)

16 січня, пʼятниця, 18:00

Фото: Академічний український театр

«Сходження Артуро Уї» (велика сцена)

17 січня, субота, 16:00

18 січня, неділя, 16:00

Фото: Академічний український театр

«Привіт, малий!» (мала сцена)

22 січня, четвер, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

17 січня, субота, 11:00 — Щенячий патруль «Рятівники Нового року»

«Яскраве, динамічне шоу, сповнене добрими жартами, веселими піснями, танцями та інтерактивними іграми за участю великих ляльок та маленьких глядачів! Наша вистава створена в оригіниальній, теплій атмосфері, яка у зрозумілій та доступній для дітей формі розкаже про веселих цуценят, їх дружбу, взаємодопомогу, поважне ставлення до старших та ще багато про що. Дітям до 4-х років вхід безкоштовний на руках у дорослих», — йдеться в анонсі.

19 січня, понеділок, 19:00 — SHUMEI. Світло Різдва

«Уперше ми вирушаємо у зимовий тур, щоб поділитися святковим настроєм і зануритися разом із вами у світ теплих, чарівних українських колядок. Наш колектив з особливим трепетом створює ці магічні, мрійливі мелодії, що дарують справжнє відчуття Різдва. Це будуть особливі вечори, коли українське «Світло Різдва» засяє в кожному куточку нашої країни. Ми маємо побачитись — і разом створити свято, яке запам'ятається назавжди!» — пишуть організатори.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

17 січня, субота, 14:00 — концерт ансамблю народних інструментів «УЗОРИ»

«Це не просто концерт, це візерунок з мелодій, традицій і живих емоцій, витканий зі струн, подиху та серця. Давні мотиви й сучасна енергія. Народна музика, що оживає тут і зараз. Тепло, яке об’єднує покоління. У цей зимовий день дозвольте собі зануритись у світ справжнього українського звучання — щирого, яскравого, глибокого», — зазначається в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

18 січня, неділя, 15:00 — концерт «LIVE WHILE YOU ALIVE»

«Уяви: зимовий, спокійний день, зал наповнений світлом, перші акорди — і ти вже не тут, а десь між спогадами, мріями й музикою, що змушує серце битися швидше. Хіти зарубіжної естради, живий звук, драйв, емоції та атмосфера, з якої не хочеться йти. Тут знайдеться місце і для усмішки, і для ностальгії, і для танцю в душі», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Афіша філармонії Афіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.