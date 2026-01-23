Культурний тиждень у Миколаєві: театри, концерти та кінопокази

Миколаїв. Фото: МикВісті

Упродовж найближчого тижня у Миколаєві запланували низку культурних і розважальних подій. У програмі — театральні вистави, концерти, кінопокази, виставки, а також заходи для дітей і дорослих.

Щоб допомогти зорієнтуватися у подіях та спланувати дозвілля, «МикВісті» зібрали основні заходи тижня в одній афіші.

Реклама

Кінотеатр Multiplex

Афіша 23-28 січня

Марті Супрім. Геній комбінацій — біографічний, комедія, драма, спорт, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Чарлі суперпес — пригоди, анімація, сімейний, комедія

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

28 років по тому: Храм кісток — екшн, трилер, жахи

Сайлент Гілл. Повернення — жахи, містика, трилер

Служниця — детектив, трилер

НУ МАМ — сімейний, комедія

Вічник — історичний, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

23 січня, пʼятниця, 18:00

Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить — комедія

Це історія про чоловіка і жінку. Про почуття, яким не стають на заваді ні роки, ні образи, ні безліч інших неприємних обставин. Про кохання всупереч, про переможний хепі-енд. Про те, що треба бути щирими з самими собою, про надію і щастя, яке інколи ми відчуваємо незважаючи на закони логіки. На сцені, як ви вже здогадалися, лише два персонажі. І протягом двох годин ви побачите справжній двобій у двох раундах. Двобій між закоханими, у яких за довгі роки надто багато всередині накопичилося суперечливих почуттів, щоби просто обійнятися і залишитися разом до кінця життя.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

24 січня, субота, 16:00

Маєток Рейвенскрофт — детективна історія

Як часто на сцені театру ви бачите детективні історії? Дуже рідко! Вистава «Маєток Рейвенскрофт» у репертуарі нашого театру – справжнє виключення! На сцені – один чоловік і кілька жінок. Чоловік, звісно, інспектор поліції, а жінки… Жінки підозрюються у вбивстві. Чи вдасться бідоласі інспектору не заплутатися у їх словах, думках, підозрах, у їх жіночих чарах, врешті решт?.. Впевнені, що нова комедія нашого театру у детективному жанрі прийдеться до смаку всім глядачам!

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

25 січня, неділя, 16:00

«Slow Twisting» на чотири голоси — комедія

Коханню будь-який вік підвладний! От і наші героїні вирішили покінчити з самотністю і вдатися до пошуку «свого» чоловіка, який має задовольнити усі їхні мрії, бажання, потреби. А враховуючи те, що в житті знайти відповідну до вимог кандидатуру досить складно, наші сучасниці скористалися послугами інтернет-сайтів для знайомств. Навіть бабуся, далека в своєму селі від благ цифрової цивілізації, повірила в можливість зустрічі з дідусем (а точніше «солідним паном») таким популярним сьогодні способом. Неважко здогадатися, що героїні мають різний вік, соціальний статус, життєвий досвід.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

29 січня, четвер, 18:00

Проста українська скіфська баба — моновистава

Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка. Тільки звернувшись до глибинних сил таємничої природи можна вижити й повернути до життя інших.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

Фото: Академічний український театр

«Привіт, малий!» (мала сцена)

23 січня, пʼятниця, 18:00

Фото: Академічний український театр

«Сватання на Гончарівці» (велика сцена)

24 січня, субота, 16:00

25 січня, неділя, 16:00

Фото: Академічний український театр

«Вся справа в капелюсі» (мала сцена)

29 січня, четвер, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

25 січня, неділя, 17:00 — Чорний квадрат «Термін придатності для двох»

Вони успішні карʼєристи, які живуть за робочим графіком і звикли тримати все під контролем, але серце не може жити без кохання. Життя начебто задовольняє, до тих пір, поки у вечорі кожен не залишаєшся сам на сам. Але одна випадкова зустріч у несподіваних умовах — і з’являється надія на щастя! Роки стримуваних бажань та замовчуваних фантазій вириваються на свободу. До них додаються «скелети із шафи» і стає так смішно, що болить щелепа. Пікантна комедія для дорослих про те, що пристрасть не має віку, а кохання — графіку.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

24 січня, субота, 14:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки»

«Українська пісня — щира й могутня — знову зазвучить наживо. У ній — пам’ять поколінь, сила традицій і тепло людської душі. Ансамбль «Вільні козаки» подарує слухачам справжнє свято народної музики, де кожна мелодія — це жива історія, кожен голос — частина України», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

25 січня, неділя, 14:00 — концерт камерного оркестру «ARS NOVA»

«У рік 270-річчя Вольфгана Амадея Моцарта музика генія знову оживе, наповнивши простір світлом, гармонією та вічною красою. Камерний оркестр «ARS NOVA» запрошує вас доторкнутися до безсмертної класики, де кожна нота — це емоція, кожна пауза — подих історії», — зазначається в повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Афіша філармонії Афіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.